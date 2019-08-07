"Теплоэнергоавтоматика" подготовит проект реконструкции выхода со станции метро "Выставочный центр" в Киеве за 2,1 млн грн

КП "Киевский метрополитен" подписало договор с компанией "Теплоэнергоавтоматика" о подготовке проектной документации по реконструкции выхода №1 со станции метро "Выставочный центр" с достройкой подземного перехода.

Согласно сообщению на странице метрополитена в Facebook, соответствующий договор на подготовку проектной документации по достройке выхода на станции "Выставочный центр" с победителем тендера в системе ProZorro подписан 6 августа 2019 года.

"Кто там бывает, знает неудобства нынешнего варианта. Особенно опасной ситуация становится во время массовых мероприятий на ВДНХ, когда молодежь, спеша на метро, пересекает проспект Глушкова", - отмечается в сообщении.

Планируется, что проектные работы будут завершены уже в этом году и направлены на соответствующую экспертизу, после чего будет объявлен тендер на проведение строительных работ.

Согласно информации на сайте ProZorro, "Теплоэнергоавтоматика" снизила стартовую цену, предложенную КП "Киевский метрополитен" в 3,842 млн грн до 2,099 млн грн (с НДС).

В торгах также принимала участие компания "Метротунельпроект", предложившая во втором раунде торгов 2,1 млн грн ровно.

Как сообщалось, в КГГА отмечают, что количество посетителей "Экспоцентра Украины" в последнее время значительно возросло, а потому отсутствие подземного выхода из метро снижает уровень безопасности пассажиров и создает дополнительные неудобства.

Выход №1 со станции метро "Выставочный центр" планируют реконструировать и достроить подземный переход в 2019-2020 годах, соответствующее распоряжение КГГА уже подписано.