Экономика

10:39 07.08.2019

"Теплоэнергоавтоматика" подготовит проект реконструкции выхода со станции метро "Выставочный центр" в Киеве за 2,1 млн грн

1 мин читать
"Теплоэнергоавтоматика" подготовит проект реконструкции выхода со станции метро "Выставочный центр" в Киеве за 2,1 млн грн

КП "Киевский метрополитен" подписало договор с компанией "Теплоэнергоавтоматика" о подготовке проектной документации по реконструкции выхода №1 со станции метро "Выставочный центр" с достройкой подземного перехода.

Согласно сообщению на странице метрополитена в Facebook, соответствующий договор на подготовку проектной документации по достройке выхода на станции "Выставочный центр" с победителем тендера в системе ProZorro подписан 6 августа 2019 года.

"Кто там бывает, знает неудобства нынешнего варианта. Особенно опасной ситуация становится во время массовых мероприятий на ВДНХ, когда молодежь, спеша на метро, пересекает проспект Глушкова", - отмечается в сообщении.

Планируется, что проектные работы будут завершены уже в этом году и направлены на соответствующую экспертизу, после чего будет объявлен тендер на проведение строительных работ.

Согласно информации на сайте ProZorro, "Теплоэнергоавтоматика" снизила стартовую цену, предложенную КП "Киевский метрополитен" в 3,842 млн грн до 2,099 млн грн (с НДС).

В торгах также принимала участие компания "Метротунельпроект", предложившая во втором раунде торгов 2,1 млн грн ровно.

Как сообщалось, в КГГА отмечают, что количество посетителей "Экспоцентра Украины" в последнее время значительно возросло, а потому отсутствие подземного выхода из метро снижает уровень безопасности пассажиров и создает дополнительные неудобства.

Выход №1 со станции метро "Выставочный центр" планируют реконструировать и достроить подземный переход в 2019-2020 годах, соответствующее распоряжение КГГА уже подписано.

Теги: #метрополитен #метро #реконструкция #выставочный_центр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:38 07.08.2019
Апелляционный суд отказался возобновить производство по обжалованию тарифов на проезд в харьковском метро

Апелляционный суд отказался возобновить производство по обжалованию тарифов на проезд в харьковском метро

19:11 04.08.2019
Еще одна станция метро в Киеве откажется от продажи жетонов

Еще одна станция метро в Киеве откажется от продажи жетонов

11:46 02.08.2019
Станции метро в центре Киева возобновили работу в обычном режиме

Станции метро в центре Киева возобновили работу в обычном режиме

10:56 02.08.2019
На "красной" линии метро в Киеве временно закрыты три станции в центре, сквозного движения нет

На "красной" линии метро в Киеве временно закрыты три станции в центре, сквозного движения нет

21:37 19.07.2019
Реконструкция пунктов пропуска "Кучурган-Первомайск" и "Рени-Джурджулешты" на украинско-молдавской границе завершена на 70%

Реконструкция пунктов пропуска "Кучурган-Первомайск" и "Рени-Джурджулешты" на украинско-молдавской границе завершена на 70%

18:06 17.07.2019
Станция Киевского метро "Дворец спорта" открыта после проверки сообщения о минировании

Станция Киевского метро "Дворец спорта" открыта после проверки сообщения о минировании

16:41 17.07.2019
Станция Киевского метрополитена "Дворец спорта" и пересадка на "Площадь Льва Толстого" закрыты из-за минирования

Станция Киевского метрополитена "Дворец спорта" и пересадка на "Площадь Льва Толстого" закрыты из-за минирования

06:43 16.07.2019
Кличко проинспектировал реконструкцию стадиона "Русановец"

Кличко проинспектировал реконструкцию стадиона "Русановец"

12:57 13.07.2019
Первые два вестибюля Киевского метрополитена с 15 июля начнут работать без жетонов

Первые два вестибюля Киевского метрополитена с 15 июля начнут работать без жетонов

13:49 12.07.2019
Зеленский пообещал средства на реконструкцию аэропорта "Днепр"

Зеленский пообещал средства на реконструкцию аэропорта "Днепр"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Международные резервы Украины в июле-2019 выросли на 5,8%

Причин для роста цен на дизтопливо нет - Герус

Разработка проекта госбюджета на 2020г находится на финальной стадии

Молдова ускоряет переговоры с Украиной на фоне истечения контракта Газпром/Нафтогаз и задержки трубы из Румынии

Минфин заявил о готовности к пиковым выплатам в сентябре

ПОСЛЕДНЕЕ

Walt Disney увеличила выручку, но сократила прибыль в III финквартале

Fitch: высокая стоимость квот на выбросы CO2 сказывается на сталепроизводителях EMEA

Фондовые индексы США во вторник прибавили более 1,2% после падения 6 дней подряд

Fitch снизило прогноз цен на нефть Brent на 2019-2021 гг.

Бывшие главы ФРС выступили за независимость регулятора от политического давления

МТСБУ с 7 августа снижает стоимость "Зеленой карты" на 4,4%

Безос вновь продал акции Amazon, общий объем продажи приблизился к $3 млрд за пять дней

Зеленский подписал закон о "зеленом" тарифе для малых наземных СЭС

Международные резервы Украины в июле-2019 выросли на 5,8%

Китайская ZTE начала продажи первых смартфонов с поддержкой 5G

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА