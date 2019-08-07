Fitch: высокая стоимость квот на выбросы CO2 сказывается на сталепроизводителях EMEA

Устойчиво высокая стоимость квот на выбросы углекислого газа (CO2) в Европейском союзе оказывает давление на прибыльность сталелитейных компаний в регионе, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch Ratings и исследовательской компании CRU.

Предлагаемый механизм корректировочных пошлин на импорт в зависимости от объема выбросов углекислого газа может частично ослабить давление на сталелитейные компании ЕС, в то время как производители вне ЕС, использующие электродуговые печи, могут получить конкурентное преимущество.

Стоимость квот на выбросы CO2 выросла за последние два года и недавно достигла 26 евро за тонну, что представляет собой увеличение относительно среднего уровня около 6 евро за тонну в 2013-2017 гг. Реформа правил ЕС в области торговли квотами на выбросы и введение резервного фонда для обеспечения стабильности рынка оказали наиболее существенное влияние на стоимость квот. Эти меры были разработаны с целью снижения общего количества избыточных квот на выбросы и достижения долгосрочных целей ЕС в области сокращения выбросов. Дальнейшие регулятивные изменения в рамках следующего периода, который начнется в 2021 г. (четвертый период), вероятно, сохранят стоимость квот на выбросы CO2 на высоком уровне или обусловят ее дальнейшее увеличение.

"На прибыльность сталелитейных компаний в ЕС все большее давление оказывает растущая стоимость квот, поскольку бесплатные разрешения, предоставляемые отрасли, постепенно сокращаются - и производители вынуждены покупать разрешения на выбросы на рынке", - отмечается в сообщении.

В то же время влияние на отдельные сталелитейные компании зависит от размера бесплатно предоставляемых квот для каждой компании. Высокая стоимость квот усиливает давление на европейских производителей стали со стороны высоких цен на железную руду и коксующийся уголь и низких цен на сталь в регионе.

Крупнейший европейский сталепроизводитель ArcelorMittal недавно объявил о планах временно сократить производство в Европе примерно на 4 млн тонн в год, или почти 9% всего объема производства в регионе, указав в качестве одной из причин высокую стоимость квот. Компания останавливает работу наименее эффективных или убыточных заводов с расчетом на то, что это может поддержать среднюю прибыльность, несмотря снижение объемов производства.

ThyssenKrupp, второй по величине производитель стали в Европе, планирует сократить выбросы на 30% к 2030 г. и достичь нейтрального уровня выбросов СО2 к 2050 г. путем перевода производства стали с использования кокса на использование водорода. Для реализации этих планов потребуются инвестиции в размере 10 млрд евро.

Введение механизма корректировочных пошлин в настоящее время обсуждается в ЕС, однако сроки и правила по-прежнему не определены. Этот механизм предусматривает дополнительную пошлину в размере разницы тарифов на выбросы углекислого газа между производителями в ЕС (которые подчиняются правилам торговли квотами на выбросы) и импортерами в ЕС, что частично сократит конкурентное давление на европейских производителей.

На российских и украинских производителей, поставляющих сталь в ЕС, вероятно, будет распространяться действие этого механизма, если он будет введен, в то время как турецкие сталелитейные компании могут стать более конкурентоспособными, полагают эксперты Fitch и CRU.

Турция сейчас является крупнейшим поставщиком стали в ЕС, и на нее приходится 20% европейского импорта. Производство основного объема стали (исключая компанию Erdemir) осуществляется с использованием электродуговых печей, которые имеют более низкую интенсивность выбросов углерода по сравнению с доменными или конвертерными печами. Это может дать турецким производителям преимущество в случае, если рассматриваемый механизм будет введен в отношении производителей в ЕС, а также в СНГ, которые в основном используют доменные или конвертерные печи с высокими показателями выбросов.

"На прибыльность рейтингуемых Fitch российских и украинских компаний, включая НЛМК, "Северсталь", ПАО "Кокс" и Metinvest, которые поставляют сталь в ЕС (либо в виде готовой продукции, либо в форме полуфабрикатов для последующей перекатки), этот механизм может оказать неблагоприятное влияние. Вместе с тем, с учетом очень низких затрат на производство стали у этих компаний экспорт в ЕС может быть для них по-прежнему экономически выгодным", - говорится в сообщении.