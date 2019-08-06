Бывшие главы ФРС выступили за независимость регулятора от политического давления

Бывшие руководители Федеральной резервной системы (ФРС) США высказали общее мнение о том, что американский ЦБ должен оставаться независимым и свободным от краткосрочного политического давления, ответив на критику президента США Дональда Трампа в адрес регулятора.

Все четверо ныне живущих бывших глав ФРС - Пол Волкер, Алан Гринспен, Бен Бернанке и Джанет Йеллен - изложили свою точку зрения в статье, опубликованной в газете The Wall Street Journal в понедельник, где говорится, что центробанк и его руководитель должны иметь возможность выполнять свою работу без политического давления и "угрозы отставки или понижения в должности... из-за политических причин".

"Крайне важно сохранить способность Федрезерва принимать решения, которые будут максимально отвечать интересам населения, а не интересам небольшой группы политиков", - говорится в статье.

Трамп на протяжении более чем года регулярно критикует ФРС, обвиняя регулятор в том, что тот препятствует его экономическим инициативам, удерживая процентные ставки на более высоком уровне, чем тот, что он считает необходимым.

Нынешний глава ФРС Джером Пауэлл неоднократно говорил, что центробанк не принимает во внимание критику президента или другие комментарии политиков при принятии решений, касающихся денежно-кредитной политики.

Между тем в последние месяцы Трамп начал изучать возможность отправить Пауэлла в отставку или понизить его в должности. Аналитики в области права говорят, что у него нет подобных полномочий, в то время как Пауэлл заявил, что не уйдет с поста главы ФРС, если об этом попросит президент.

Один из возможных вариантов, с помощью которого Трамп может усилить свое влияние на политику центробанка, заключается в назначении представителей руководства регулятора, которые разделяют его взгляды.

"Когда завершится четырехлетний срок нынешнего главы ФРС, у президента будет возможность назначить его заново или выбрать кого-то другого", - написали бывшие главы Федрезерва.

"Мы надеемся, что, когда это решение будет приниматься, выбор будет основан на компетенции и добросовестности будущего кандидата, а не на политической принадлежности", - говорится в статье.