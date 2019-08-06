Безос вновь продал акции Amazon, общий объем продажи приблизился к $3 млрд за пять дней

Джефф Безос, глава и основатель интернет-ритейлера Amazon.com Inc., совершил еще одну продажу акций компании, в результате чего общий объем проданных им бумаг Amazon за пять дней достиг почти $3 млрд.

Как пишет Financial Times со ссылкой на документы, направленные в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), 1 и 2 августа Безос продал почти 532 тыс. акций Amazon по цене от $1,8 тыс. до $1,9 тыс. за акцию на общую сумму порядка $990 млн. Также он пожертвовал 268 акций в пользу неназванной некоммерческой организации.

Ранее сообщалось, что 29-31 июля бизнесмен выручил более $1,8 млрд от продажи более 950 тыс. акций Amazon.

Причины, по которым Безос избавляется от акций своей компании, не называются. Однако FT пишет, что ранее он сообщал о намерении ежегодно инвестировать порядка $1 млрд в космическую компанию Blue Origin, а в прошлом году пообещал выделить $2 млрд на создание благотворительного фонда, нацеленного на улучшение дошкольного образования и помощь бездомным семьям.

Год назад Безос стал самым богатым человеком мира, его состояние превысило $150 млрд. После развода с женой в январе его состояние сократилось, но он по-прежнему удерживает первую строчку в списке миллиардеров мира, составленном Bloomberg, с показателем $110 млрд. Его доля в Amazon оценивается в $102 млрд.

Акции Amazon дорожают на 1% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала года капитализация компании выросла на 17,5%, до $873 млрд.