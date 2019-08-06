Экономика

16:37 06.08.2019

Зеленский подписал закон о "зеленом" тарифе для малых наземных СЭС

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Зеленский подписал закон о "зеленом" тарифе для малых наземных СЭС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №10357, который позволяет до 2030 года устанавливать домашние солнечные электростанции (СЭС) мощностью до 30 кВт на земельных участках и получать "зеленый" тариф на электроэнергию, отпущенную в энергосистему.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, закон возвращен с подписью президента.

Ранее сообщалось, что ВР 11 июля приняла законопроект №10357 и вернула владельцам малых наземных СЭС гарантии получения "зеленого" тарифа.

Проблема предоставления ЗТ для наземных дСЭС (не только для будущих, но и для уже построенных) возникла после принятия закона о "зеленых" аукционах для инвесторов возобновляемых источников энергии "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" (2712-VIII), опубликованного 21 мая. Для домашних СЭС закон ввел новое условие получения ЗТ – установку станций до 50 кВт на крышах, фасадах строений и других капитальных сооружениях (ранее было - 30 кВт без ограничений месторасположения).

Теги: #зеленский #закон #сэс
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