Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 25,59грн/$1
Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 7 августа до 25,590328 грн/$1 по сравнению с 25,735045 грн/$1 на 6 августа 2019г.
Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 7 августа до 25,590328 грн/$1 по сравнению с 25,735045 грн/$1 на 6 августа 2019г.
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