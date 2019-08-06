Экономика

16:05 06.08.2019

Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 25,59грн/$1

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Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 25,59грн/$1

Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 7 августа до 25,590328 грн/$1 по сравнению с 25,735045 грн/$1 на 6 августа 2019г.

Теги: #курс #нацбанк #гривна
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Интерфакс-Украина
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