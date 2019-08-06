Экономика

14:45 06.08.2019

Поставки дизтоплива из России падают, из Беларуси и стран ЕС растут

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Поставки дизтоплива из России падают, из Беларуси и стран ЕС растут

Поставки дизтоплива из России в августе сократятся почти в два раза, сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус на брифинге в Киеве во вторник.

"Поставки российского ресурса в августе сократятся почти вдвое... То, что идет через трубопровод, сократится где-то с 200 тыс. тонн до 100 тыс. тонн. Кроме того, мы располагаем информацией о том, что российская "ЛУКОЙЛ" хотела поставлять в Украину 80 тыс. тонн, но пока не получила разрешение от российского министерства", - сказал он.

При этом Герус подчеркнул: поставки дизтоплива морем в августе вырастут в три-четыре раза. Кроме того, увеличиваются поставки нефтепродуктов из Беларуси, Литвы и стран ЕС.

"Мощности нефтетерминалов в морских портах Украины позволяют многократно увеличить объемы переработки нефтепродуктов. "Укрзализныця" может обеспечить достаточное количество подвижного состава для их перевозки. Также "Укрзализныця" сформирует неснижаемый запас дизтоплива для стабильной работы", - сообщил в свою очередь министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, введение спецпошлин не вызовет дефицита нефтепродуктов на рынке Украины.

Герус также отметил, что российские компании, недавно приостановившие работу на рынке Украины, заинтересованы в ее продолжении, о чем свидетельствует их поведение, в частности то, что в июле они закачали дополнительные 40 тыс.тонн дизтоплива в собственные хранилища с целью избежать оплаты спецпошлин.

Как сообщалось, правительственным постановлением №624 от 17 июля 2019 года с 1 августа 2019 года вводится спецпошлина 3,75% на дизельное топливо (УКТВЭД 2710194300 - 2710194800), поставляемое трубопроводным транспортом, с 1 октября 2019 года она возрастет до 4%. В свою очередь пошлина на поставки сжиженного газа (УКТВЭД 2711121100) с 1 августа составит 1,75%, с 1 октября - 3%.

Это постановление вступает в силу со дня его опубликования и действует до момента отмены применения Российской Федерацией дискриминационных и/или недружественных действий в отношении Украины.

В "ПрикарпатЗападтрансе", эксплуатирующему участок нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", уже заявили, что "предприятие будет защищать свои инвестиции в украинскую экономику в соответствии с действующим законодательством Украины и международным правом".

"ПрикарпатЗападтранс" эксплуатирует участок нефтепродуктопровода Самара-Западное направление протяженностью около 1,1 тыс. км, предназначенный для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, в частности в Венгрию. Проектная мощность магистрали - 3,5 млн тонн в год.

Wexler Group - украинская энергокомпания, специализируется на импорте нефтепродуктов, является крупнейшим поставщиком дизельного топлива в Украину. С 2019 года занимается импортом темных нефтепродуктов, в частности дорожного битума, мазута, масел. Объединяет такие предприятия, как "Анвитрейд" (в 2018 году реализовала 635 тыс. тонн ДТ), "Терминал Ойл" (мелкооптовый оператор), "Ясунь Транс 27", а также "Санрайз Логистикс" (реализация темных нефтепродуктов).

Теги: #поставки #рф #ес #дизтопливо #беларусь
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