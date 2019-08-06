Экономика

13:48 06.08.2019

Коломойский обжаловал запрет на продажу Проминвестбанка

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Коломойский обжаловал запрет на продажу Проминвестбанка

Киевский апелляционный суд 1 августа открыл апелляционное производство по жалобе ООО "Телерадиокомпания "Жиса", связанного с бизнесменом Игорем Коломойским и его партнерами, на постановление Печерского райсуда Киева от 24 июля, которым было удовлетворено заявление российской государственной корпорации ВЭБ, дочерней структурой которого является Проминвестбанк (ПИБ, Киев), и запрещено Государственной исполнительной службе (ГИС) совершать любые действия по продаже 99,77% акций ПИБа.

Об этом говорится в определении Киевского апелляционного суда, текст которого обнародован на сайте Единого реестра судебных решений 5 августа.

Как сообщалось, ГИС арестовала акции Проминвестбанка, после чего на 28 августа 2019 года был назначен аукцион по их продаже.

Интерес к покупке активов уже изъявило несколько компаний - ООО "ФК "Женева" и "Европейськэ ощаднэ товариство" (оба - Киев), связанные с инвестиционным бутиком Investohills экс-главы украинского Альфа-банка Андрея Волкова, а также ООО "Кредитное учреждение "Инвестиционное" Александра Зиновьева.

В середине июля стало известно, что государственный исполнитель выставил на продажу на бирже ПФТС 99,7726% акций ПИБа. Стартовая цена пакета - 532,099 млн грн.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "дочек" российских госбанков, включая Проминвестбанк, в связи с заявлением об обеспечении иска ряда связанных с Коломойским компаний, имевших активы в Крыму, о признании и исполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсации за недвижимое имущество.

Российский ВЭБ владеет 99,7726% акций Проминвестбанка.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (47,198 млрд грн) Проминвестбанк занимал 10 -е место среди 77 действующих банков.

Теги: #проминвестбанк #суд #коломойский
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