Экономика

13:40 06.08.2019

МТСБУ начала осуществлять выплаты по обязательствам СК "Украина"

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МТСБУ начала осуществлять выплаты по обязательствам СК "Украина"

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) начала осуществлять регламентные выплаты по обязательствам ЧАО "Страховая компания "Украина" по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), сообщается на сайте бюро.

По его данным, Хозяйственный суд Киева 17 июля 2019 года признал СК "Украина" банкротом, утвердил отчет ликвидатора и ликвидационный баланс компании.

Согласно ст. 41 закона об ОСАГО, в случае недостаточности средств и имущества страховщика-участника МТСБУ, который признан банкротом и/или ликвидирован, для выполнения его обязательств по договорам ОСАГО ущерб пострадавшим возмещает МТСБУ за счет средств фонда защиты потерпевших на условиях, определенных действующим законодательством.

МТСБУ начинает прием заявлений потерпевших на получение выплаты и обращает внимание, что максимальный срок подачи заявления о получении возмещений не предусмотрен. Регламентные выплаты по обязательствам компании будут осуществляться независимо от факта включения таких требований в реестр кредиторов страховой компании.

СК "Украина" исключена из состава МТСБУ 1 июля 2015 года. Производство о банкротстве было возбуждено в феврале 2018 года.

Теги: #выплаты #страхование #мтсбу
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