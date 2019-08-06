НБУ присоединился к развитию механизма проверки информации о конечных бенефициарах

Национальный банк Украины (НБУ) подписал меморандум о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о конечных бенефициарных владельцах, говорится в сообщении НБУ на сайте.

Согласно сообщению, меморандум предусматривает внедрение концепции данного механизма с целью противодействия коррупции, отмыванию средств, мошенничеству, уклонению от уплаты налогов и другим преступлениям, связанных с фиктивной деятельностью компаний.

От НБУ меморандум подписала первый заместитель председателя центробанка Екатерина Рожкова.

Кроме НБУ, такое обязательство взяли на себя также Министерство юстиции, Министерство финансов, Государственная фискальная служба, Госфинмониторинг, Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, Государственное агентство по вопросам электронного управления. Среди партнеров от общественного сектора - общественная организация "Трансперенси Интернешнл Украина", правительственно-общественная инициатива "Вместе против коррупции", Международный фонд "Возрождение", общественная организация "Центр противодействия коррупции" и другие заинтересованные институты гражданского общества.