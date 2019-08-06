Разработка проекта госбюджета на 2020г находится на финальной стадии

Министерство финансов приступило к финальной фазе разработки проекта государственного бюджета на 2020 год, сообщила глава Минфина Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.

"Комментарий о выполнении бюджета за 7 месяцев более расширенный, чем ежемесячно, так как мы перешли половину года, и выводы о выполнении бюджета-2019 должны влиять не только на 2019 год, но и на планирование бюджета-2020, которое в Минфине входит в финальную фазу перед его будущей подачей на рассмотрение уже новому Кабинету Министров Украины", - говорится в сообщении Маркаровой.