Экономика

10:05 06.08.2019

ФРТУ просит Кубива, Маркарову, Кистиона и Гончарука поддержать снижение дивидендов для АМПУ с 90% до 50%

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ФРТУ просит Кубива, Маркарову, Кистиона и Гончарука поддержать снижение дивидендов для АМПУ с 90% до 50%

Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) обратилась к ряду представителей Кабинета министров и в Офис президента Украины с просьбой поддержать подготовленный Министерством инфраструктуры проект постановления Кабмина, призванный снизить процент дивидендных отчислений для предприятий транспортной отрасли, в частности для Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Соответствующие обращения ФРТУ направила первому вице-премьер-министру Степану Кубиву, вице-премьер-министру Владимиру Кистиону, министру финансов Оксане Маркаровой и заместителю руководителя Офиса Президента Алексею Гончаруку.

Как указывается в письмах-обращениях ФРТУ, текстом которых располагает агентство "Интерфакс-Украина", федерация считает нецелесообразным установление дивидендов для АМПУ и портовых предприятий на уровне 90% и подчеркивает, что это может привести к снижению объема инвестиций в развитие портовой инфраструктуры на 2,6% по сравнению с прошлым годом.

Как сообщалось, АМПУ рассчитывает на решение правительства о снижении ставки дивидендов с 90% до 30%, а также на согласование конкурсных условий пилотных концессионных проектов.

АМПУ считает отчисление 90% дивидендов ставящим под угрозу выполнение Украиной решения Еврокомиссии и реализацию крупных инвестпроектов в портах.

Как сообщалось, Кабмин с 1 января 2019 года повысил до 90% с 75% долю прибыли, которую должны перечислять в бюджет государственные унитарные предприятия и их объединения. Кроме того, отменены льготы по уплате в бюджет части чистой прибыли и дивидендов для ряда субъектов, в том числе и для АМПУ и международного аэропорта "Борисполь".

Теги: #фрту #ампу #кабмин
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