Экономика

17:08 05.08.2019

Кандидатом от Европы на пост главы МВФ выдвинута Георгиева

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Кандидатом от Европы на пост главы МВФ выдвинута Георгиева

Единым кандидатом от Европы на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) выдвинута Кристалина Георгиева.

Представительница Болгарии была членом Еврокомиссии, а в последнее время - исполнительным директором Всемирного банка.

Поздравляя ее с выдвижением, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил в Твиттере, что у Георгиевой "есть все качества, необходимые для того, чтобы внести эффективный вклад в миссию МВФ".

Кандидатура Георгиевой теперь будет вынесена на совет директоров МВФ, а процесс выборов завершится в октябре.

Георгиевой через неделю исполнится 66 лет. В 2004-2008 гг. она была директором и главой представительства Всемирного банка в России, после чего была повышена до вице-президента ВБ. Георгиева знает русский язык и не раз выступала на экономических форумах в России, не прибегая к услугам переводчика.

Давнее знакомство и хорошие отношения Георгиевой со многими руководителями российской экономики вряд ли позволяют рассчитывать на серьезный прогресс в сотрудничестве между РФ и МВФ, особенно после введения США нового пакета санкций за "дело Скрипалей" (они предполагают, что Вашингтон будет возражать против предоставления России кредитов или технической помощи со стороны международных финансовых институтов, таких как МВФ и Всемирный банк).

Место главы МВФ стало вакантным после того, как Кристин Лагард сложила с себя полномочия директора-распорядителя фонда из-за выдвижения на пост председателя Европейского центрального банка. В переходный период обязанности директора исполняет первый зам Лагард американец Дэвид Липтон.

Теги: #европа #кадры #мвф
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