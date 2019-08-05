Экономика

17:07 05.08.2019

Минфину и Нацбанку необходимо усилить координацию по всему спектру взаимодействия - глава Совета НБУ

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Минфину и Нацбанку необходимо усилить координацию по всему спектру взаимодействия - глава Совета НБУ

Министерству финансов Украины и Национальному банку Украины (НБУ) необходимо усилить координацию по всему спектру взаимодействия, считает председатель Совета НБУ Богдан Данилишин.

"Минфину и НБУ необходимо усилить координацию по всему спектру взаимодействия. В данном конкретном случае Минфину стоит оптимизировать график заимствований, чтобы не создавать предпосылки для колебаний спроса на гривню на валютном рынке. НБУ же, по моему мнению, также нужно оптимизировать существующую стратегию интервенций с учетом целей, установленных законом "О Национальном банке Украины", - написал он в Facebook в понедельник, комментируя дискуссию о целесообразности недавнего сильного укрепления гривни.

Данилишин напомнил, что Совет НБУ несколько раз в своих решениях рекомендовал Кабмину и НБУ усилить координацию - речь шла не только об операциях на валютном рынке, но даже о таких деталях как прогнозирование макроэкономических показателей. Вместе с тем уровень координации между ними исторически остается низким, и этой проблеме уже более пяти лет.

"НБУ имеет свои публично задекларированные политики и процедуры, придерживается режима инфляционного таргетирования и режима гибкого валютного курса, а также ранее утвержденной стратегии валютных интервенций. С другой стороны, Минфин в своей работе руководствуется Бюджетным кодексом и собственным графиком заимствований. Значительная концентрация заимствований в июле и в начале августа привела к тому, что только с 31 июля по 2 августа 2019 года нерезиденты купили гривневых ОВГЗ почти на 14 млрд грн, такой всплеск спроса на валютном рынке привел к ослаблению доллара", - написал Данилишин.

Как сообщалось, в конце июля недавно назначенный правительством член набсовета ПриватБанка Роман Сульжик, в послужном списке которого - руководство набсоветом Нацдепозитария, срочным рынком Московской биржи и должность вице-президента JPMorgan Chase, начал дискуссию о целесообразности сильного укрепления гривни.

По его оценке, укрепление гривни должно было быть остановлено НБУ на уровне 26-27 грн/$1.

Его поддержала глава Минфина Оксана Маркарова. "Минфин об этом говорит уже несколько месяцев. Но мы на политику НБУ не влияем", - написала она в комментариях к посту.

Директор департамента открытых рынков центробанка Сергей Пономаренко, в свою очередь, заявил, что НБУ будет сглаживать резкие курсовые колебания, но не будет препятствовать рыночному тренду на укрепление курса гривни.

"В Украине - плавающий, а не фиксированный курс гривни. У нас нет такой тактики, чтобы защищать какую-то цифру, допустим, не дать гривне укрепиться более 25 грн/$1 или не дать гривне ослабнуть более 30 грн/$1. То есть, в этом и есть суть политики плавающего курса, он изменяется под влиянием спроса и предложения", - сказал он.

Теги: #данилишин #курс #нбу #гривня #минфин
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