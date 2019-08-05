Для нужд ВСУ завод "НАРП" одновременно ремонтирует сверхзвуковые бомбардировщик и разведчик, восстанавливает самолет-амфибию Бе-12 и модернизирует Ил-76МД

Госпредприятие "Николаевский авиаремонтный завод "НАРП" (входит в госконцерн "Укроборонпром") в настоящее время одновременно работает над усилением авиасоединений тактической, военно-транспортной и военно-морской авиации Воздушных сил ВС Украины.

"Сейчас на заводе идет ремонт сверхзвуковых самолетов - фронтового бомбардировщика Су-24М и разведчика Су-24МР, модернизация военно-транспортного Ил-76МД, а также ремонт отдельных узлов и агрегатов уникального для Украины противолодочного самолета-амфибии Бе-12", - сообщает в понедельник пресс-служба "Укроборонпром".

Согласно сообщению, во время этих работ проводится полная проверка всех узлов и агрегатов самолетов, по результатам которой выполняется ремонт или их полная замена. "Такой ремонт включает сложнейшие работы по восстановлению планера и многочисленных систем. А их качество доказывается всесторонними испытаниями, после которых восстановленные машины принимаются украинскими летчиками", - отмечают в госконцерне.

В "Укроборонпроме" отмечают, что в этом году "НАРП" получило уникальный заказ - ремонт отдельных узлов и агрегатов противолодочного самолета-амфибии Бе-12, который способен уничтожать надводные и подводные цели противника.

"Кроме того, благодаря работе николаевского "НАРП" украинское войско вооружено уникальными по своим характеристикам сверхзвуковыми бомбардировщиками Су-24М, которые поднимают до 8 т. разнообразного вооружения", - говорится в сообщении.

По информации ГК, возможности этого самолета позволяют ему на минимальной высоте "проходить" сквозь противовоздушную оборону и уничтожать цели в тылу противника, в том числе и высокоточными ракетами. Су-24М имеет крыло с переменной стреловидность, которое обеспечивает лучшие аэродинамические характеристики на всех режимах полета, включая сверхзвуковую скорость в 1700 км/час.

В то же время для обнаружения целей и контроля над противником николаевский "НАРП" ремонтирует для украинской армии Су-24МР - сверхзвуковой самолет-разведчик, созданный на базе Су-24, который может проводить разведку на глубину до 400 км от линии фронта. Для этого он оснащен РЛС бокового обзора, которая позволяет фиксировать наземные объекты, в том числе фортификационные сооружения и технику. Су-24МР также оснащен чувствительными камерами с высоким разрешением, системами фиксации облучения РЛС и ИК-датчиками для обнаружения замаскированных объектов.

Кроме ремонта Су-24М и Су-24МР, "НАРП" сейчас работает над модернизацией военно-транспортного самолета Ил-76МД. Этот самолет также проходит ремонт и получает современное пилотажно-навигационное оборудование согласно требованиям ИКАО. Это позволит ему выполнять задачи в любой точке мира и участвовать в совместных операциях со странами-членами НАТО. Именно Ил-76МД, который способен перевозить грузы максимальной массой до 60т, вместе с машинами "Антонова", являются основными военно-транспортным самолетом Воздушных сил Украины.

"Всего за годы войны "НАРП" передал украинской армии с десяток Ил-76 и с пол-эскадрильи Су-24", - добавили в "Укроборонпроме".