Экономика

09:29 05.08.2019

Заседания Кабмина на этой неделе снова не будет

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Заседания Кабмина на этой неделе снова не будет

Кабинет министров Украины не будет проводить заседание на текущей неделе, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук.

"На этой неделе заседания правительства под председательством премьера не будет", - сказал Рябчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник утром.

По его словам, Гройсман, как и на минувшей неделе, находится в официальном отпуске.

Заседания Кабмина Украины на предыдущей неделе, 29 июля – 4 августа также не было.

Теги: #заседание #кабмин
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