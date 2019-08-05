Заседания Кабмина на этой неделе снова не будет

Кабинет министров Украины не будет проводить заседание на текущей неделе, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук.

"На этой неделе заседания правительства под председательством премьера не будет", - сказал Рябчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник утром.

По его словам, Гройсман, как и на минувшей неделе, находится в официальном отпуске.

Заседания Кабмина Украины на предыдущей неделе, 29 июля – 4 августа также не было.