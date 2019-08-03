Экономика

14:58 03.08.2019

Украина увеличила запасы в ПХГ до 16 млрд куб. м - Коболев

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Украина увеличила запасы в ПХГ до 16 млрд куб. м - Коболев

Украина с 4 апреля по 3 августа 2019 года увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) до более чем 16 млрд млн куб. м, сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Сегодня перешли отметку в 16 млрд куб м. До начала отопительного сезона осталось 73 дня", - написал Коболев на своей странице в соцсети Фейсбук.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что компания намерена закачать дополнительные объемы газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года. Войти в следующий отопительный сезон Украина планирует с запасами около 20 млрд куб. м.

Теги: #нафтогаз #запасы #пхг #коболев
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