Украина увеличила запасы в ПХГ до 16 млрд куб. м - Коболев

Украина с 4 апреля по 3 августа 2019 года увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) до более чем 16 млрд млн куб. м, сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Сегодня перешли отметку в 16 млрд куб м. До начала отопительного сезона осталось 73 дня", - написал Коболев на своей странице в соцсети Фейсбук.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что компания намерена закачать дополнительные объемы газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года. Войти в следующий отопительный сезон Украина планирует с запасами около 20 млрд куб. м.