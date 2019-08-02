Наблюдательный совет Ощадбанка решил продлить контракт с главой правления на пять лет

Наблюдательный совет государственного Ощадбанка (Киев) принял решение подтвердить профессиональную пригодность председателя правления Андрея Пышного, а также его соответствие квалификационным требованиям и продлить его полномочия на пять лет.

Как сообщается в пресс-релизе Ощадбанка, для проведения независимой оценки менеджмента Ощадбанка решением наблюдательного совета была привлечена международная компания по подбору персонала "Педерсен и партнерс".

"По результатам оценивания было принято решение о полном соответствии Андрея Пышного утвержденным квалификационным требованиям и подтверждена его профессиональная пригодность. Правление во главе с Андреем Пышным сделало многое для трансформации Ощадбанка. Нам нужно продолжать идти по этому пути", – цитирует пресс-служба главу наблюдательного совета Ощадбанка, независимого директора Шевки Аджунера.

Пышный возглавляет Ощадбанк с марта 2014 года.