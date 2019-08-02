"Азовсталь" за 7 мес. сократила выпуск проката на 8,3%

Металлургический комбинат "Азовсталь" (Мариуполь Донецкой обл.), входящий в группу "Метинвест", в январе-июле 2019 года сократил производство общего проката, по оперативным данным, на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 2,183 млн тонн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, выплавка стали снизилась на 5,3% - до 2,355 млн тонн, чугуна - на 12,8%, до 1,997 млн тонн.

В июле "Азовсталь" выпустила 269 тыс. тонн общего проката, 301 тыс. тонн стали, 265 тыс. тонн чугуна.

Как сообщалось, "Азовсталь" в 2018 году сохранила производство общего проката на уровне предыдущего года – 3,879 млн тонн, но снизила выплавку стали на 4% - до 4,082 млн тонн, чугуна - на 2%, до 3,707 млн тонн.

Предприятие входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".