"Укрзализныця" из-за блокировки всех тендеров закупит партию дизтоплива по переговорной процедуре

"Укрзализныця" (УЗ, Киев) из-за блокирования всех тендеров закупит партию дизельного топлива с применением переговорной процедуры как исключительной процедуры закупки, сообщил глава УЗ Евгений Кравцов.

"В настоящее время в "Укрзализныце" заблокированы все тендеры на закупку дизельного топлива. Насколько я понимаю, отдельные игроки рынка снова хотят попытаться диктовать нам условия и вынудить брать займы. Сразу скажу: на это не пойдем. И манипуляции, и угрозы на нас не действуют. В такой экстраординарной и критической ситуации мы идем на исключительную и срочную закупку партии горючего по переговорной процедуре. Два года назад мы уже имели подобный опыт", - написал он на странице в Facebook в пятницу.

По его словам, к этой процедуре "Укрзализныця" также привлекает Службу безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро.

"Для понимания ситуации: две перекрестные жалобы компания получила в ночь перед аукционами. Последнюю - в 23:53", - отметил Кравцов.

Как напомнила пресс-служба компании, "Укрзализныця" в конце мая 2019 года объявила восемь очередных тендеров на закупку дизельного топлива общим объемом 100 тыс. тонн. Вскрытие тендерных предложений состоялось 23 июля 2019 года. Участие в тендерах приняли от четырех до семи участников. 25 июля УЗ провела оценку предложений участников по шести процедурам и всех допустила к дальнейшим аукционам, которые должны были состояться 31 июля. Однако накануне аукционов тендеры были остановлены из-за жалоб.

В компании прогнозируют возможность риска, что и следующие две процедуры будут приостановлены аналогичным способом.

Как сообщалось, "Укрзализныця" с начала 2019 года сэкономила энергоресурсов более чем на $6 млн (165 млн грн) благодаря внедрению "Программы энерго-, ресурсосбережения на железнодорожном транспорте на 2019-2020 гг." и закупке современного подвижного состава.

"Благодаря приобретению и вводу в эксплуатацию локомотивов General Electric (ТЕ33АС) за пять месяцев сэкономлено 1,97 тыс. тонн дизельного топлива, что уменьшило расходы на приобретение топлива почти на 58 млн грн. Благодаря отмене энергоемких ограничений скорости движения поездов сэкономлено дизельного топлива 108 тонн почти на 3 млн грн и 3574 тыс. кВт/ч электроэнергии почти на 7,2 млн грн", - отмечают в УЗ.