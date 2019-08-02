Экономика

12:42 02.08.2019

НБУ предлагает с 1 ноября исключить реквизит "код банка" в расчетных документах

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НБУ предлагает с 1 ноября исключить реквизит "код банка" в расчетных документах

Национальный банк Украины (НБУ) обновит требования к формированию межбанковского электронного расчетного документа.

В соответствии с проектом постановления НБУ "О внесении изменений в Инструкцию о межбанковском переводе средств в Украине в национальной валюте", который обнародован на сайте НБУ для общественного обсуждения, предусматривается, что с 1 ноября 2019 года реквизит "код банка" из расчетных документов будет исключен.

"Предполагается, что с 1 ноября 2019 года в расчетных документах будет исключено реквизит "код банка", поскольку международный номер банковского счета IBAN уже содержит информацию о коде банка", - отмечается в сообщении.

НБУ будет принимать замечания и предложения к проекту постановления до 31 августа 2019 года.

Как сообщалось, в Украине с 5 августа начнется введение международного номера банковского счета IBAN.

Новые счета по стандарту IBAN будут состоять из 29 буквенно-цифровых символов, изложенных в следующей последовательности: код Украины (UA), контрольный разряд (две цифры), код банка (шесть цифр), номер счета.

Теги: #нбу #банки
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