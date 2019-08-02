Розничные продажи в еврозоне в июне выросли рекордными темпами за полтора года

Розничные продажи в еврозоне повысились в июне 2019 года на 1,1% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat).

Рост показателя стал рекордным с ноября 2017 года.

Относительно июня 2018 года продажи выросли на 2,6%, максимально с февраля.

Аналитики в среднем ожидали роста первого показателя на 0,3%, второго - на 1,3%.

Вместе с тем показатели за май были пересмотрены: в помесячном выражении продажи понизились на 0,6%, тогда как ранее сообщалось о снижении на 0,3%. В годовом выражении рост составил 1%, ранее сообщалось о подъеме на 1,3%.