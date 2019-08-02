"Укртрансгаз" запустил работу инфоплатформы "Оператор газохранилищ Украины"

АО "Укртрансгаз" (УТГ) с 1 августа запустило работу информационной платформы филиала "Оператор газохранилищ Украины", необходимой для учета передачи природного газа в/из подземных хранилищах (ПХГ), сообщила пресс-служба УТГ.

По состоянию на 07:00 утра 1 августа были приняты первые 40 номинаций, 19 реноминаций, и шесть торговых оповещений (на газовые сутки 1 августа).

В настоящее время пользователями платформы являются 466 лиц из 264 компании.

Информационная платформа "Оператор газохранилищ Украины" создана с целью учета передачи природного газа из/в ПХГ, с ее помощью происходит учет перехода права пользования услугами хранения (закачки/отбора) природного газа. Для осуществления операций заказчик услуг хранения должен синхронно подавать две отдельные номинации/реноминации на один и тот же объем газа: одну номинацию - в платформу "Оператор газохранилищ Украины", вторую – в платформу оператора газотранспортной системы.