Экономика

11:05 02.08.2019

Газ в ПХГ Украины хранит 31 международная компания

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Газ в ПХГ Украины хранит 31 международная компания

Услугой хранения природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) пользуется 31 международная компания, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на странице в Facebook.

"В настоящее время имеем контракты с 31 международной компанией на хранение газа в украинских ПХГ. Они закачали в наши хранилища и хранят там в режиме таможенного склада уже 1,4 млрд куб. м газа – эта цифра значительно превышает наши ожидания", – написал он.

Коболев выразил мнение, что использование украинских ПХГ станет еще более привлекательным после запуска Украиной услуги "транспортировка на короткие дистанции" (short-haul services).

"Еще один критический фактор, от которого будет зависеть будущее наших хранилищ, – проведение анбандлинга по правильной модели. После его завершения украинскими ПХГ должен управлять профессиональный и надежный оператор, пользующийся доверием у участников рынка", – подчеркнул глава НАК.

В целом, по его данным, в настоящее время в ПХГ находится более 4 млрд куб м газа, принадлежащего компаниям, не входящим в группу "Нафтогаз".

Как сообщалось, в середине апреля 2019 года Украина внесла изменения в Кодекс ГТС, среди прочего предусматривающие создание новой услуги "транспортировка на короткие дистанции".

"Фактически мы предоставляем возможность трейдерам по очень конкурентным ценам транспортировать газ транзитом через Украину между Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией. Услуга также позволит трейдерам завозить газ для закачки в украинские подземные хранилища. Фактически это первые серьезные шаги по созданию регионального газового хаба с центром в Украине", – написал тогда директор по стратегии и развитию бизнеса "Укртрансгаза" Сергей Макогон на странице в Facebook.

Теги: #нафтогаз #газ #пхг #коболев
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