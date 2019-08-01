21 предприятие ТКЭ в Украине будет проверено на эффективность тарифообразования

Государственная аудиторская служба проверит 21 предприятие теплокоммунэнерго на эффективность установленных потребительских тарифов для населения, сообщает служба вице-премьера - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко.

"Наша задача - проверить эффективность тарифов, установленных предприятиями ТКЭ на местах. В большинстве случаев они являются необоснованными и не соответствуют действительности", - сказал Зубко на селекторном совещании с регионами по подготовке к отопительному сезону в четверг.

По его словам, в этот перечень попали предприятия, имеющие высокий тариф - от 1,8 тыс до 2,3 тыс грн за 1 Гкал, в частности, в г.Барвенково Харьковской области (2276 грн за 1Гкал), Винницаоблтеплоенерго, Владимир-Волынсктеплокоммунэнерго (Волынская обл.), Смелатеплокоммунэнерго (Черкасская обл.) и другие.

"Практически во всех областях есть такие города… Заявленная предприятиями ТКЭ эффективность должна быть подтверждена документально", - подчеркнул Зубко.