Экономика

18:47 01.08.2019

Нефть усилила снижение на слабых статданных, цена Brent упала до $63,4 за баррель

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Нефть усилила снижение на слабых статданных, цена Brent упала до $63,4 за баррель

Цены на нефть ускорили падение в четверг после публикации худших, чем ожидалось, статданных по промышленному сектору в США.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 МСК подешевели на $1,62 (на 2,49%) - до $63,43 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снижались на $1,85 (на 3,16%) - до $56,73 за баррель.

Как стало известно в четверг, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле понизился до 51,2 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее. Индекс снизился по итогам четвертого месяца подряд и опустился до минимального уровня с августа 2016 года.

"У инвесторов вновь появились опасения по поводу замедления мирового спроса на топливо, - сказал старший аналитик Tradition Energy Джин Макджиллиан. - Если на фоне всего имеющегося предложения спрос не будет сильным, рынок окажется под давлением".

Также негативным фактором для рынка остается укрепление курса доллара США к евро на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Пауэлл заявил накануне, что он не ожидает продолжительного периода сокращения процентных ставок. Перед этим ЦБ снизил базовую ставку на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых. Уменьшение произошло впервые с 2008 года и совпало с прогнозами аналитиков и участников рынка, хотя некоторые эксперты не исключали возможности более значительного сокращения - на 0,5 п.п.

Инвесторы были разочарованы тем, что Федрезерв исключил агрессивную кампанию по смягчению денежно-кредитной политики. Вместо этого Пауэлл назвал произошедшее снижение ставки "корректировкой в середине цикла", которая, как ожидается, приведет к улучшению ситуации в экономике страны.

Между тем в среду министерство энергетики США сообщило о снижении товарных запасов нефти в стране на прошлой неделе на 8,496 млн баррелей. Таким образом, снижение показателя было зафиксировано по итогам седьмой недели подряд. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали в среднем падение запасов нефти всего на 3,9 млн баррелей.

Теги: #brent #нефть
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