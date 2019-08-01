Экономика

18:43 01.08.2019

Western Digital отчиталась об убытке в IV финквартале, ждет улучшения показателей

1 мин читать

Американский поставщик решений для хранения данных Western Digital получил чистый убыток по итогам четвертого финансового квартала.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток Western Digital составил $197 млн, или $0,67 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере $756 млн, или $2,46 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль на акцию составила $0,17 на акцию по сравнению с $3,61 на акцию за аналогичный период в прошлом году. Показатель совпал с прогнозами рынка, пишет Financial Times.

Выручка компании снизилась на 29% и составила $3,6 млрд по итогам четвертого финквартала, завершившегося 28 июня, против $5,1 млрд годом ранее. Показатель также совпал с ожиданиями.

Между тем глава Western Digital Стив Миллиган выразил оптимизм в отношении нового финансового года. "Мы видим признаки улучшения ситуации на рынке чипов памяти и считаем, что текущий цикл достиг своего дна", - отмечается в его заявлении.

В первом финквартале, который завершится 4 октября, Western Digital ожидает выручку в диапазоне от $3,8 млрд до $4 млрд, тогда как аналитики прогнозируют показатель в размере $3,9 млрд.

Акции Western Digital дорожают на 7,13% в ходе торговой сессии в четверг.

Теги: #финрезультат #данные #western_digital
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:07 01.08.2019
Крымский "Новый Свет" в 2018г увеличил чистую прибыль по РСБУ на 47% на фоне роста производства

Крымский "Новый Свет" в 2018г увеличил чистую прибыль по РСБУ на 47% на фоне роста производства

14:33 01.08.2019
Прибыль и сопоставимые продажи Dunkin' во II квартале превзошли прогнозы, выручка разочаровала

Прибыль и сопоставимые продажи Dunkin' во II квартале превзошли прогнозы, выручка разочаровала

14:15 01.08.2019
MetLife и Prudential Financial существенно увеличили чистую прибыль во II квартале

MetLife и Prudential Financial существенно увеличили чистую прибыль во II квартале

13:18 01.08.2019
lifecell во II кв. увеличил чистый убыток на 41,8%, доход – на 16,1%

lifecell во II кв. увеличил чистый убыток на 41,8%, доход – на 16,1%

13:06 01.08.2019
Qualcomm дала слабый прогноз выручки на текущий квартал, акции дешевеют

Qualcomm дала слабый прогноз выручки на текущий квартал, акции дешевеют

12:05 01.08.2019
Siemens сократила прибыль в III финквартале, предупредила об ухудшении условий

Siemens сократила прибыль в III финквартале, предупредила об ухудшении условий

11:24 01.08.2019
Скорректированная EBITDA Vale во II квартале составила $3,1 млрд, убыток сократился до $133 млн

Скорректированная EBITDA Vale во II квартале составила $3,1 млрд, убыток сократился до $133 млн

11:12 01.08.2019
Прибыль BMW снизилась во II квартале на фоне увеличения расходов

Прибыль BMW снизилась во II квартале на фоне увеличения расходов

11:06 01.08.2019
ArcelorMittal завершила II квартал с убытком, ухудшила прогноз мирового спроса на сталь

ArcelorMittal завершила II квартал с убытком, ухудшила прогноз мирового спроса на сталь

11:05 01.08.2019
"Киевстар" во II кв. увеличил EBITDА на 46,8%, доход – на 24,4%

"Киевстар" во II кв. увеличил EBITDА на 46,8%, доход – на 24,4%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

21 предприятие ТКЭ в Украине будет проверено на эффективность тарифообразования

Курс гривни на межбанке в четверг снизился до 25,39 грн/$1

Нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ на 12,65 млрд грн

Команда президента готовится внести в новую Раду законопроект об СФР – глава ГНС

Печерский суд Киева предписал приостановить принудительную продажу ПИБа - ВЭБ

ПОСЛЕДНЕЕ

21 предприятие ТКЭ в Украине будет проверено на эффективность тарифообразования

Нефть усилила снижение на слабых статданных, цена Brent упала до $63,4 за баррель

Курс гривни на межбанке в четверг снизился до 25,39 грн/$1

Москва полностью компенсирует Минску издержки от поставок "грязной" нефти после завершения подсчета, утверждает посол РФ

"Кредит Инвестмент Групп" приобрела пул активов 10 неплатежеспособных банков за 91,96 млн грн

Валютные интервенции Нацбанка Грузии укрепили курс лари на 1,4%

Украина с начала 2019/2020 МГ экспортировала 3,7 млн тонн зерновых

СГ "ТАС" застраховала имущество Житомирской специальной школы-интернат за 936 тыс. грн

Рынки акций США восстанавливаются в начале торгов в четверг после снижения накануне

Чистая прибыль украинских банков в I пол.-2019 возросла в 3,7 раза

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА