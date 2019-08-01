Western Digital отчиталась об убытке в IV финквартале, ждет улучшения показателей

Американский поставщик решений для хранения данных Western Digital получил чистый убыток по итогам четвертого финансового квартала.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток Western Digital составил $197 млн, или $0,67 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере $756 млн, или $2,46 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль на акцию составила $0,17 на акцию по сравнению с $3,61 на акцию за аналогичный период в прошлом году. Показатель совпал с прогнозами рынка, пишет Financial Times.

Выручка компании снизилась на 29% и составила $3,6 млрд по итогам четвертого финквартала, завершившегося 28 июня, против $5,1 млрд годом ранее. Показатель также совпал с ожиданиями.

Между тем глава Western Digital Стив Миллиган выразил оптимизм в отношении нового финансового года. "Мы видим признаки улучшения ситуации на рынке чипов памяти и считаем, что текущий цикл достиг своего дна", - отмечается в его заявлении.

В первом финквартале, который завершится 4 октября, Western Digital ожидает выручку в диапазоне от $3,8 млрд до $4 млрд, тогда как аналитики прогнозируют показатель в размере $3,9 млрд.

Акции Western Digital дорожают на 7,13% в ходе торговой сессии в четверг.