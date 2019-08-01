Экономика

18:07 01.08.2019

Крымский "Новый Свет" в 2018г увеличил чистую прибыль по РСБУ на 47% на фоне роста производства

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Крымский "Новый Свет" в 2018г увеличил чистую прибыль по РСБУ на 47% на фоне роста производства

АО "Завод шампанских вин "Новый Свет" (пгт Новый Свет, Крым) в 2018 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 152,88 млн рублей, что на 47% больше, чем в 2017 году, говорится в материалах аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Выручка предприятия за год выросла на 26% - до 541,03 млн рублей, себестоимость продаж - на 22%, до 272,33 млн рублей, валовая прибыль - на 30%, до 268,70 млн рублей.

Коммерческие расходы увеличились на 40% и составили 34,94 млн рублей при небольшом (0,4%) повышении управленческих расходов, до 46,08 млн рублей. Прибыль от продаж выросла на 38% - до 187,68 млн рублей.

Завод не комментирует свои финансовые результаты, сказал "Интерфаксу" его представитель.

Предприятие основано в 1878 году князем Львом Голицыным как завод по выпуску игристого вина в приобретенном им имении Новый Свет.

Летом 2017 года компания сменила форму собственности с государственного унитарного предприятия на акционерное общество и перешла из-под контроля Минсельхоза Крыма к Минимуществу региона для дальнейшей продажи.

Структура банка "Россия" - ООО "Южный проект" (Санкт-Петербург) - в декабре того же года купила 100% акций АО "Завод шампанских вин "Новый Свет" за 1,5 млрд рублей.

Представитель управляющей компании винзавода - "Агротриумф" - сообщил "Интерфаксу" в апреле 2019 года, что "Новый Свет" в 2018 году произвел почти 1,5 млн бутылок вина, в 2017 - 1,26 млн (рост на 19%).

Завод планирует в ближайшие годы удвоить производство игристых вин - до 3 млн бутылок в год, а в долгосрочной перспективе довести выпуск до 5 млн.

Теги: #крым #новый_свет #финрезультат
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