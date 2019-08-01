Курс гривни на межбанке в четверг снизился до 25,39 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг снизился до 25,39 грн/$1 с 25,115 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,38-25,40 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 2 августа официальный курс 25,349919 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 1 августа снизился до 25,3358 грн/$1 с 24,9845 грн/$1.