Москва полностью компенсирует Минску издержки от поставок "грязной" нефти после завершения подсчета, утверждает посол РФ

РФ не оспаривает право белорусской стороны на получение компенсации из-за попадания загрязненной хлоридами нефти в магистральный нефтепровод "Дружба", убытки будут компенсированы после окончательного подсчета, заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

"Российский вице-премьер (Дмитрий Козак на встрече с белорусским коллегой - ИФ) подчеркнул, что по итогам завершения работ по подсчету убытков, убытки, которые понесла белорусская сторона, будут компенсированы. По этому поводу никто не спорит, никто не пытается от ситуации уйти или трактовать ее как-то по-другому", - заявил Мезенцев журналистам в четверг в Минске.

При этом он подчеркнул, что "российской стороной практически полностью удовлетворен запрос от белорусской стороны на дополнительную поставку нефти, прежде всего, на северный завод (ОАО "Нафтан" - ИФ)".

Посол уточнил, что речь идет о дополнительной поставке трубопроводным транспортом 98 тыс. тонн нефти, которые будут поставлены "буквально в считанные недели". Он подчеркнул, что "российская сторона ответила на запрос в том объеме, который был заявлен".