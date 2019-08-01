Экономика

16:53 01.08.2019

Рынки акций США восстанавливаются в начале торгов в четверг после снижения накануне

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Рынки акций США восстанавливаются в начале торгов в четверг после снижения накануне

Американские фондовые индексы поднимаются в начале торгов в четверг после обвала накануне на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв в среду снизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых. Сокращение стало первым с 2008 года и совпало с прогнозами аналитиков и участников рынка.

Между тем Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания дал понять, что действия ЦБ не являются началом цикла смягчения денежно-кредитной политики, что вызвало разочарование инвесторов и критику со стороны президента США Дональда Трампа.

"Как обычно, Пауэлл подвел нас, - написал президент в соцсети Twitter. - Рынок хотел услышать от Джея Пауэлла и Федрезерва, что это начало длительного и агрессивного цикла снижения ставок, чтобы не отставать от Китая, Европейского союза и других стран по всему миру".

Теперь внимание рынка направлено на статданные по рынку труда США, которые будут обнародованы в пятницу. Аналитики ожидают, что отчет Минтруда укажет на рост числа рабочих мест в июле на 165 тыс. после повышения на 224 тыс. в мае, а также на снижение безработицы до 3,6% с 3,7%.

"Лучший, чем ожидается, рост числа рабочих мест может существенно уменьшить вероятность нового снижения ставки на сентябрьском заседании ФРС, особенно если повышение зарплат окажется лучше прогнозов, - говорит старший стратег FXTM Хуссейн Сайед. - Так что сильные данные в пятницу станут плохой новостью для рынка, и наоборот".

Кроме того, инвесторы следят за квартальной отчетностью крупных компаний.

Котировки бумаг Qualcomm Inc. опускаются на 5,5% после того, как один из крупнейших в мире производителей полупроводников дал слабый прогноз выручки на четвертый финансовый квартал (июль-сентябрь).

Тем временем акции автопроизводителя General Motors дорожают на 2,3%. Компания сообщила о снижении операционной прибыли в минувшем квартале, однако дала хороший прогноз на второе полугодие.

Капитализация Verizon Communications поднимается на 1,5% на новости об увеличении числа абонентов сотовой связи в прошлом квартале.

Цена акций Yum! Brands Inc. увеличивается на 4%. Оператор ресторанов KFC, Pizza Hut, Dominos' и Taco Bell уменьшил чистую прибыль и выручку во втором квартале этого года, однако оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:42 мск 1 августа увеличился на 52,01 пункта (0,19%) и составил 26916,28 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 6,49 пункта (0,22%) - до 2986,87 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 46,06 пункта (0,56%) и составил 8221,48 пункта.

Теги: #сша #фрс #акции
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