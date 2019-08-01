Экономика

16:50 01.08.2019

"ArcelorMittal Кривой Рог" в июле возглавил список крупнейших получателей бюджетного возмещения НДС

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"ArcelorMittal Кривой Рог" в июле возглавил список крупнейших получателей бюджетного возмещения НДС

Горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" в июле 2019 года возглавил список крупнейших получателей бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) с показателем 1,05 млрд грн по сравнению с 848,4 млн грн в июне, свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы (ГКС).

Согласно данным ведомства, в тройку крупнейших получателей бюджетного возмещения НДС также вошли аффилированные с группой "Метинвест" Мариупольский металлургический комбинат (ММК) им.Ильича – 725,87 млн грн (870,92 млн грн в июне) и "Запорожсталь" – 544,05 млн грн (606,8 млн грн).

Топ-5 крупнейших получателей составили также Полтавский ГОК – 294,25 мллн грн (548,46 млн грн) и Никопольский завод ферросплавов – 223,87 млн грн (144,3 млн грн), указывает ГКС.

Агроэкспортер "Кернел-Трейд", который за месяц значительно снизил свой результат – 217,46 млн грн в июле против июньских 772,3 млн грн, открывает вторую пятерку получателей. За ним расположился "Гленкор Агрикалчер Украина" – 192,03 млн грн (184,46 млн грн).

Оператор на зерновом рынке "Нибулон" ухудшил свой результат за месяц – до 185,73 млн грн в июле с 207,51 млн грн в июне.

Замыкают первую десятку "АДМ Юкрейн" – 185,66 млн грн (454,16 млн грн), "Интерпайп НТЗ" – 179,65 млн грн (27,8 млн грн).

Центральный горно-обогатительный комбинат (ГОК) открывает вторую десятку с показателем 173,21 млн грн (103,4 млн грн), за ним идут "Кофко Агри Ресорсиз Украина" – 164,8 млн грн (155,55 млн грн), Южный ГОК – 142,4 млн грн (162,43 млн грн), Днепровский металлургический завод (ДМЗ) – 128,12 млн грн (108,14 млн грн).

Экспортер зерна и масличных культур "АТ Каргилл" за месяц более чем втрое ухудшил свой результат, и с показателем 119,9 млн грн против 401,23 млн грн в минувшем месяце компания замыкает третью пятерку.

По данным ГКСУ, в Топ-20 крупнейших получателей возмещения НДС также вошли "Олам Украина" – 116,38 млн грн (90,3 млн грн), "Амбар Экспорт БКВ" – 110,53 млн грн (24,32 млн грн), "Олсидз Блек Си" – 105,83 млн грн (110,16 млн грн), Катеринопольский элеватор – 105,6 млн грн (195,23 млн грн).

Замыкает двадцатку крупнейших получателей "Оптимусагро Трейд" – 99,65 млн грн (98,63 млн грн).

Бюджетное возмещение НДС снизилось с июньских 13,6 млрд грн до 10,4 млрд грн в июле.

 

Теги: #ндс #arcelormittal #возмещение #госказначейство
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