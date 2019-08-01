"Гарантированный покупатель" подал в ГБР иск на судью, приостановившего действие тарифов "Укрэнерго"

ГП "Гарантированный покупатель" 16 июля подал иск в Государственное бюро расследований (ГБР) на судью Окружного административного суда Киева, который приостановил действие тарифов ЧАО "НЭК "Укрэнерго" на услуги по передаче электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие 2019 года.

Как сообщает пресс-служба "Гарантированного покупателя", принятие этого решения имело признаки совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 375 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, рассмотрение заявления об обеспечении иска было проведено без уведомления участников дела, а обеспечение иска осуществлено до предъявления иска.

"Таким образом, незаконное решение о приостановке тарифов повлияло на расчеты "Укрэнерго" с "Гарантированным покупателем", а последнего - с "зеленой" генерацией", - говорится в сообщении пресс-службы.

В компании также напомнили, что большинство производителей электроэнергии из альтернативных источников энергии реализует проекты с привлечением кредитных средств от международных финансовых и банковских учреждений, а источником возврата привлеченных средств являются поступления от продажи произведенной электрической энергии.

"Eсли производители не получают средства от "Гарантированного покупателя", они не смогут погашать кредиты перед банковскими учреждениями. В таком случае они имеют основания для обращения в международные судебные инстанции с исками о взыскании с государства Украина неполученных средств, выплата которых гарантирована на государственном уровне. Суммы убытков государства в этом случае могут составить около EUR60 млн за каждый месяц невыплат за электроэнергию, произведенную по "зеленому" тарифу", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, "Гарантированный покупатель" 26 июля направило в Хозяйственный суд Киева иск о взыскании с "Укрэнерго" авансового платежа в размере 1,58 млрд грн. После чего "Укрэнерго" оплатило ГП 454 млн грн для компенсации расходов на покупку электроэнергии, произведенной по "зеленому" тарифу.

В НЭК напомнили, что такая ситуация сложилась в связи с приостановкой в судебном порядке новых тарифов компании. В связи с этим "Укрэнерго" выставляло счета по договорам за свои услуги по старым тарифам (5,74 коп./кВт-ч), но рекомендовало их оплачивать по новым (передача – 347,43 грн/МВт-ч, диспетчеризация - 8,9 грн/МВт-ч). Это привело к неравномерной оплате услуг НЭК и накоплению задолженности.