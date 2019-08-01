Объем привлеченных премий СГ "ТАС" за 7 мес. превысил 1 млрд грн

Страховая группа "ТАС" (Киев) в январе-июле 2019 года собрала более 1 млрд грн страховых платежей, сообщается на сайте страховщика.

Как отмечает группа, еще два года назад на преодоление указанной отметки страховщику понадобился год – по итогам 2017 года было собрано 1,024 млрд грн платежей.

По итогам сентября 2018 года объем привлеченных платежей достиг 1 млрд грн уже, а в целом за год этот показатель составил 1,388 млрд грн

Как сообщалось, по результатам первого полугодия 2019 года СК "ТАС" заняла четвертое место на рынке по объему привлеченных премий, собрав 856,8 млн грн, что на 36% больше, чем за отчетный период 2019 года.

ЧАО "Страховая компания "ТАС" работает на украинском рынке с 2000 года.