Экономика

15:54 01.08.2019

Фондовая биржа Тель-Авива привлекла $64 млн в рамках IPO, акции подскочили на 28%

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Фондовая биржа Тель-Авива привлекла $64 млн в рамках IPO, акции подскочили на 28%

Тель-Авивская фондовая биржа (TASE) провела первичное публичное размещение акций (IPO), в рамках которого привлекла 225 млн шекелей ($64 млн).

Биржевой оператор выставил на продажу долю в размере около 30%. В рамках IPO компания была оценена в 710 млн шекелей. Акции TASE подскочили на 28%, до 9,06 шекеля, в начале торгов.

"Мы надеемся, что проложили дорогу для других израильских компаний, которые хотят разместить акции на Тель-Авивской фондовой бирже", - сказал глава TASE Иттай Бен-Зеев, которого цитирует агентство Bloomberg.

Чистая прибыль оператора по итогам 2018 года составила 21 млн шекелей при выручке в 256 млн шекелей, согласно данным на сайте TASE. Подготовка к IPO началась после того, как биржа продала долю инвестиционному фонду Manikay Partners LLC со штаб-квартирой в Нью-Йорке в апреле 2018 года.

Теги: #фондовая_биржа #акции #израиль
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