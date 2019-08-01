Экономика

14:33 01.08.2019

Прибыль и сопоставимые продажи Dunkin' во II квартале превзошли прогнозы, выручка разочаровала

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Прибыль и сопоставимые продажи Dunkin' во II квартале превзошли прогнозы, выручка разочаровала

Американская Dunkin' Brands Group Inc. отчиталась о превысивших ожидания квартальных прибыли и сопоставимых продажах своего основного бренда Dunkin', тогда как выручка и сопоставимые продажи Baskin-Robbins не оправдали прогнозов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль снизилась до $59,6 млн, или 71 цента на акцию, с $60,5 млн, или 72 центов на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль в расчете на акцию выросла до 86 центов с 77 центов, превысив прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне 82 центов.

Выручка увеличилась на 2,5%, до $359,3 млн, что оказалось ниже прогноза, составлявшего $360,5 млн.

Сопоставимые продажи Dunkin' в США выросли на 1,7% при прогнозе роста на 1,4%. Сопоставимые продажи Baskin-Robbins в США снизились на 1,4%, тогда как аналитики прогнозировали их увеличение на 0,6%.

Компания повысила прогнозируемый диапазон скорректированной прибыли на акцию на 2019 год - до $2,71-2,78 с $2,63-2,72.

Котировки акций Dunkin' Brands на дополнительной сессии в среду снизились на 0,2%. Основную сессию они завершили снижением на 1,8%. Капитализация компании с начала текущего года увеличилась примерно на 25% (до $6,6 млрд), тогда как американский фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период прибавил 18,9%.

Dunkin' Brands существует с 1940-х годов и в настоящее время имеет свыше 20 тыс. точек продаж в более чем 60 странах. Она владеет всемирно известными брендами пончиков Dunkin' Donuts и мороженого Baskin-Robins.

Теги: #финрезультат #dunkin_donuts
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