MetLife и Prudential Financial существенно увеличили чистую прибыль во II квартале

Крупнейшая в США компания сферы страхования жизни MetLife Inc. увеличила чистую прибыль во втором квартале 2019 года почти в два раза.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $1,7 млрд, или $1,77 в расчете на акцию, по сравнению с $845 млн, или $0,83 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль составила $1,38 в расчете на акцию по сравнению с $1,30 на акцию во втором квартале прошлого года. Показатель превзошел ожидания аналитиков, прогнозировавших прибыль в размере $1,34 на акцию, пишет Dow Jones.

Квартальная выручка MetLife уменьшилась на 17%, до $17,5 млрд с $21,2 млрд годом ранее.

Чистая прибыль другого американского страховщика, Prudential Financial Plc, также существенно выросла по итогам второго квартала.

Как говорится в сообщении компании, ее чистая прибыль достигла $708 млн, или $1,71 в расчете на акцию, против $197 млн, или $0,46 на акцию, за аналогичный квартал годом ранее. Негативное влияние на показатель в прошлом году оказало списание в размере $1,23 млрд, предназначенное в основном для увеличения резервов компании.

Скорректированная операционная прибыль Prudential Financial увеличилась до $1,307 млрд, или $3,14 в расчете на акцию, по сравнению с $1,298 млрд, или $3,01 на акцию, годом ранее. Аналитики ожидали прибыль в размере $3,23 на акцию.