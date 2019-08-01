Экономика

13:53 01.08.2019

Саудовская Аравия в мае сократила экспорт и добычу нефти

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Саудовская Аравия в мае сократила экспорт и добычу нефти

Саудовская Аравия в мае снизила экспорт нефти на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем и добычу - на 1,4%, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспорта составил 6,942 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 7,177 млн б/с в апреле. При этом поставки сократились на 0,6% относительно мая 2018 года.

Добыча нефти Саудовской Аравией в мае уменьшилась до 9,67 млн б/с с 9,807 млн б/с в апреле, свидетельствуют данные JODI. В годовом выражении показатель снизился на 3,6%.

Ирак в мае увеличил экспорт нефти на 5,9% относительно предшествующего месяца и на 7,4% за год - до 4,085 млн б/с. Добыча в стране выросла на 2,1% за месяц - до 4,595 млн б/с, при этом по сравнению с маем 2018 года она повысилась на 5,4%.

Добыча нефти в Венесуэле в позапрошлом месяце выросла до 1,05 млн б/с против 1,037 млн б/с в предшествующий месяц. Годом ранее показатель составлял 1,533 млн б/с.

В Нигерии добыча в мае сократилась до 1,926 млн б/с по сравнению с 2,002 млн б/с в предшествующий месяц. При этом экспорт опустился до 1,956 млн б/с по сравнению с 2,094 млн б/с. В мае 2018 года производство составляло 1,832 млн б/с, поставки за рубеж - 1,965 млн б/с.

Согласно предварительным оценкам JODI, в мае США нарастили добычу нефти до 12,248 млн б/с по сравнению с 12,162 млн б/с месяцем ранее. При этом за год показатель подскочил более чем на 17% (с 10,464 млн б/с).

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в позапрошлом месяце составил 3,16 млн б/с против 2,843 млн б/с в апреле и 2,005 млн б/с в мае 2018 года.

Теги: #нефть #саудовская_аравия
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