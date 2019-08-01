Экономика

13:49 01.08.2019

АМКУ перенес принятие решения по принудительному разделению активов азотной химии Group DF на 8 августа

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АМКУ перенес принятие решения по принудительному разделению активов азотной химии Group DF на 8 августа

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) по итогам состоявшегося в четверг заседания, в ходе которого рассматривался в том числе и вопрос о принудительном разделении активов азотной химии Group DF Дмитрия Фирташа, перенес принятие решения по данному делу на следующий четверг, 8 августа.

"Рассмотрение данного вопроса откладывается на следующую неделю, следующий четверг", – сказал глава АМКУ Юрий Терентьев, добавив, что ответчик к этой дате должен подготовить все необходимые, по его мнению, материалы относительно экономического обоснования проблематики принудительного разделения активов.

Теги: #group_df #активы #азот #амку
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