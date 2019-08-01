Бюджет Беларуси в I полугодии исполнен с профицитом 3,3% ВВП

Министерство финансов Беларуси в январе-июне 2019 года исполнило республиканский бюджет с профицитом 1,98 млрд белорусских рублей, или 3,3% ВВП, говорится в сообщении ведомства.

Доходы республиканского бюджета в январе-июне составили 11,48 млрд бел. руб. (48,2% годового плана), расходы - 9,49 млрд бел. руб. (42,7%).

За полугодие поступления НДС сложились в сумме 4,1 млрд бел. руб. (47,3% годового плана), налога на прибыль - 488,3 млн бел. руб. (28,3%), акцизов - 1,33 млрд бел. руб. (52,9%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 2,26 млрд бел. руб. (51,7%).

Расходы республиканского бюджета на общегосударственную деятельность профинансированы на 4,38 млрд бел. руб. (42,3%), на финансирование национальной экономики - 1,47 млрд бел. руб. (43,3%). На финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) из республиканского бюджета направлено 2,03 млрд бел. руб. (43,4%).

Бюджет фонда социальной защиты населения (ФСЗН) в январе-июне исполнен с профицитом 0,1 млрд бел. руб. (0,2% ВВП) в результате поступления доходов на 7,6 млрд бел. руб. (50,7% годового плана) и расходов в сумме 7,5 млрд бел. руб. (50,9% плана на год).

Бюджет сектора госуправления (республиканский бюджет, местные бюджеты, ФСЗН и ряд внебюджетных фондов) в январе-июне 2019 года исполнен с профицитом 2,5 млрд бел. руб. (4,1% ВВП). Доходы бюджета сектора госуправления составили 18,4 млрд бел. руб. (49,8% годового плана), расходы - 23,4 млрд руб. (46,3%).

Принятый бюджет на 2019 год планируется исполнить с профицитом 1,7 млрд бел. руб., или 1,3% ВВП, при доходах на уровне 23,7 млрд бел. руб. (рост на 0,8% к 2018 году), расходах - 21,98 млрд бел. руб. (рост на 5,1% к исполнению в 2018 году).

На 2020 год Минфин Беларуси готовит проект республиканского бюджета с дефицитом около 2,8 млрд бел. руб. (1,4% прогнозного ВВП).

В 2018 году республиканский бюджет исполнен с профицитом 4,7 млрд бел. руб., или 3,9% ВВП, в 2017 году - с профицитом 2,8 млрд бел. руб., или 2,7% ВВП.

Официальный курс на 1 августа - 2,035 бел. руб./$1.