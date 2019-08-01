Экономика

11:36 01.08.2019

Нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ на 12,65 млрд грн

1 мин читать
Нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ на 12,65 млрд грн

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) нерезидентов 1 августа возрос на 12,65 млрд грн (на 17,2%) - до 86,411 млрд грн, банков Украины - на 1,932 млрд грн (на 0,6%) - до 344,242 млрд грн.

Согласно размещенной на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель ОВГЗ увеличился на 14,962 млрд грн (на 1,9%)- до 803,403 млрд грн.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц - увеличился на 0,335 млрд грн (на 1,3%) - до 26,238 млрд грн, физлиц – на 0,034 млрд грн (на 0,4%), до 9,426 млрд грн.

Официальный курс на 1 августа – 25,020755 грн/$1.

Теги: #облигации #овгз #нерезиденты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:59 30.07.2019
Минфин привлек от продажи гривневых ОВГЗ рекордные 17,2 млрд грн и смог снова снизить ставки на 0,2-1 п.п.

Минфин привлек от продажи гривневых ОВГЗ рекордные 17,2 млрд грн и смог снова снизить ставки на 0,2-1 п.п.

18:40 29.07.2019
Футбольный клуб "Рома" планирует разместить облигации на 275 млн евро

Футбольный клуб "Рома" планирует разместить облигации на 275 млн евро

17:52 23.07.2019
Минфин понизил ставки по ОВГЗ на 20-75 б.п. вслед за учетной ставкой НБУ

Минфин понизил ставки по ОВГЗ на 20-75 б.п. вслед за учетной ставкой НБУ

17:44 23.07.2019
Республика Беларусь 30 июля откроет книгу заявок на облигации объемом 10 млрд рублей

Республика Беларусь 30 июля откроет книгу заявок на облигации объемом 10 млрд рублей

17:38 18.07.2019
НБУ отрицает угрозу от нынешних инвестиций нерезидентов в ОВГЗ

НБУ отрицает угрозу от нынешних инвестиций нерезидентов в ОВГЗ

12:12 18.07.2019
К незаконным схемам с использованием ОВГЗ могут быть причастны нардепы - Труба

К незаконным схемам с использованием ОВГЗ могут быть причастны нардепы - Труба

20:00 09.07.2019
Минфин 3-ю неделю подряд добивается снижения доходности гривневых ОВГЗ

Минфин 3-ю неделю подряд добивается снижения доходности гривневых ОВГЗ

18:46 08.07.2019
Минфин намерен довести объем выпуска 5,5-летних ОВГЗ до уровня индексной бумаги

Минфин намерен довести объем выпуска 5,5-летних ОВГЗ до уровня индексной бумаги

14:48 08.07.2019
Инвестгруппа ICU открыла в Киеве первый офис обслуживания клиентов-физлиц

Инвестгруппа ICU открыла в Киеве первый офис обслуживания клиентов-физлиц

12:59 04.07.2019
Нерезиденты за неделю увеличили портфель ОВГЗ Украины еще на 3,9 млрд грн

Нерезиденты за неделю увеличили портфель ОВГЗ Украины еще на 3,9 млрд грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Команда президента готовится внести в новую Раду законопроект об СФР – глава ГНС

Печерский суд Киева предписал приостановить принудительную продажу ПИБа - ВЭБ

НБУ не будет препятствовать рыночному тренду на укрепление гривни

В Украине запущен сайт для мониторинга дорожной отрасли

"Транснефть" частично компенсировала "Укртранснафте" EUR2,3 млн за инцидент с хлорорганикой

ПОСЛЕДНЕЕ

BASF рассматривает возможность производства СЗР в Украине

Европейские фондовые рынки меняются разнонаправленно, заявления главы ФРС разочаровали инвесторов

Siemens сократила прибыль в III финквартале, предупредила об ухудшении условий

ГНС в июле перевыполнила план по доходам в госбюджет на 5 млрд грн - Верланов

Остатки средств на Едином казначейском счете в июле выросли в 3,7 раза

Скорректированная EBITDA Vale во II квартале составила $3,1 млрд, убыток сократился до $133 млн

Прибыль BMW снизилась во II квартале на фоне увеличения расходов

"Укрэнерго" оплатило "Гарантированному покупателю" 454 млн грн для расчетов по "зеленому" тарифу

ArcelorMittal завершила II квартал с убытком, ухудшила прогноз мирового спроса на сталь

"Киевстар" во II кв. увеличил EBITDА на 46,8%, доход – на 24,4%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА