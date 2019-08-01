Скорректированная EBITDA Vale во II квартале составила $3,1 млрд, убыток сократился до $133 млн

Бразильская Vale во II квартале сократила чистый убыток до $133 млн в сравнении с $1,642 млрд кварталом ранее, сообщила компания.

Vale завершает второй квартал подряд с убытком из-за расходов, связанных с прорывов в январе дамбы на руднике Corrego do Feijao.

Скорректированная EBITDA компании во II квартале составила $3,1 млрд против отрицательной EBITDA в размере $652 млн в I квартале. Год к году этот показатель снизился на 20%.

Проформа EBITDA (без учета затрат, связанных с январской аварией) выросла на 12% кв/кв, до $4,6 млрд, за счет увеличения объемов продаж железорудной продукции и цен на нее.

Расходы, связанные с устранением последствий аварии, во II квартале составили $1,5 млрд против $4,5 млрд кварталом ранее.

Прорыв дамбы на руднике Corrego do Feijao в штате Минас-Жерайс в январе этого года привел к остановке мощностей Vale по производству 93 млн тонн железной руды в год. Более трети этих мощностей уже восстановлено с перезапуском шахты Brucutu и частичным возобновлением работы комплекса Vargem Grande. С конца этого года компания рассчитывает начать постепенный перезапуск мощностей еще на 20 млн тонн руды в год, а оставшиеся мощности на 30 млн тонн в год ввести в течение 2-3 лет.

Vale обеспечивает примерно четверть мировых поставок желруды. Сокращение добычи компанией вызвало рост цен на желруду до многолетних максимумов - выше $120/т. По данным Vale, цены на руду с 62%-ным содержанием железа во II квартале в среднем находились на уровне $100/т, что на 21% выше уровня I квартала и на 53% - аналогичного периода 2018 года. Помимо сокращения поставок, цены были поддержаны ростом производства стали в Китае.