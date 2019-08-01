Экономика

11:12 01.08.2019

Прибыль BMW снизилась во II квартале на фоне увеличения расходов

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Прибыль BMW снизилась во II квартале на фоне увеличения расходов

Немецкий автопроизводитель Bayerische Motoren Werke (BMW) сократил чистую прибыль во втором квартале на 29% на фоне увеличения расходов на разработку электромобилей.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила 1,48 млрд евро по сравнению с 2,08 млрд евро за аналогичный период годом ранее. В расчете на обыкновенную и привилегированную акцию прибыль составила 2,21/2,22 евро с 3,12/3,13 евро.

Прибыль до налоговых и процентных выплат сократилась на 20%, до 2,2 млрд евро с 2,74 млрд евро. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали показатель на уровне 2,19 млрд евро.

В то же время выручка выросла на 2,9%, до 25,71 млрд евро с 24,99 млрд евро годом ранее.

Инвестиции в основные средства увеличились на 39% и составили 1,176 млрд евро.

Автомобильное подразделение BMW, которое получило убыток в первом квартале (310 млн евро), вернулось к прибыли. EBIT составила 1,47 млрд евро по сравнению с 1,92 млрд евро прибыли годом ранее. Рентабельность по EBIT снизилась до 6,5% с 8,6%.

Компания во втором квартале установила новый рекорд по объему продаж, отмечается в сообщении. Продажи под марками BMW, Mini и Rolls-Royce в апреле-июне увеличились на 1,5%, до 647,504 тыс. автомобилей с 637,878 тыс. за тот же период прошлого года. При этом реализация Rolls-Royce выросла на 42,3%, до 2534 машин.

Продажи мотоциклов увеличились на 6,8%, до 54,582 тыс. с 51,117 тыс. годом ранее.

За первое полугодие реализация автомобилей группы в Европе немного снизилась - на 2,1%, до 550,446 тыс., но в Германии был зафиксирован рост на 7,7%, до 161,308 тыс. В Азии продажи в январе-июне выросли на 7%, достигнув 453,355 тыс., в частности, в Китае - на 16,8%. В то же время в Северной и Южной Америке показатель снизился на 1,7% и составил 222,272 тыс. машин, в том числе в США он опустился на 1%, до 174,779 тыс.

BMW подтвердила прогноз на 2019 год, согласно которому доналоговая прибыль будет незначительно ниже прошлогоднего показателя. Также компания рассчитывает немного увеличить объем продаж автомобилей, рентабельность по EBIT автомобильного подразделения ожидается в диапазоне 4,5-6,5%.

Акции BMW дорожают на 1,3% на торгах в четверг. Капитализация компании с начала года снизилась на 4,2% до 43,95 млрд евро.

Теги: #автопром #финрезультат #bmw
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