Экономика

11:06 01.08.2019

ArcelorMittal завершила II квартал с убытком, ухудшила прогноз мирового спроса на сталь

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ArcelorMittal завершила II квартал с убытком, ухудшила прогноз мирового спроса на сталь

ArcelorMittal завершила II квартал с убытком, ухудшила прогноз мирового спроса на сталь

Люксембург. 1 августа. ИНТЕРФАКС - Крупнейший сталепроизводитель мира ArcelorMittal завершил второй квартал с чистым убытком, в том числе из-за снижения цен и повышения расходов на сырье.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в апреле-июне составил $447 млн против чистой прибыли в размере $1,865 млрд за аналогичный период прошлого года.

Прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) упала до $1,555 млрд по сравнению с $3,073 млрд.

Выручка сократилась менее значительно - до $19,279 млрд с $19,998 млрд годом ранее.

ArcelorMittal во втором квартале увеличила поставки на 4,8% - до 22,8 млн тонн, по итогам первого полугодия - на 3,5%, до 44,6 млн тонн. Поставки желруды выросли в апреле-июне на 6,1% - до 15,5 млн тонн, за шесть месяцев - на 3%, до 29,3 млн тонн.

Чистый долг компании увеличился за последние три месяца на $1 млрд и составлял на конец июня $10,2 млрд.

"С учетом слабого спроса и высоких уровней импорта в Европе, компания предприняла шаги для приведения объемов своего европейского производства в соответствие с текущим рыночным спросом. По итогам ранее объявленных сокращений, на второе полугодие запланировано снижение объемов выпуска в Европе почти на 4,2 млн тонн", - говорится в сообщении компании.

ArcelorMittal в настоящее время прогнозирует, что мировой спрос на сталь в 2019 году увеличится на 0,5-1,5% (прежняя оценка составляла 1-1,5%). В том числе без учета Китая подъем ожидается в диапазоне 0,5-1% (ранее 1-2%), в США - 0-1%, при этом в Европе прогнозируется снижение спроса на 1-2%.

Котировки акций ArcelorMittal на торгах во Франкфурте в четверг поднимаются на 1,4%. С начала текущего года капитализация сталепроизводителя упала на 18,7% - примерно до 14,7 млрд евро.

Теги: #arcelormittal #металлургпром #прогноз #финрезультат
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