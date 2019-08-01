Экономика

10:34 01.08.2019

Лондонская фондовая биржа покупает Refinitiv за $27 млрд

3 мин читать
Лондонская фондовая биржа покупает Refinitiv за $27 млрд

London Stocks Exchange Group (LSEG), владелец Лондонской фондовой биржи, договорился о приобретении Refinitiv Holdings Ltd., второго крупнейшего мирового поставщика финансовой информации, с его акционерами - консорциумом инвестфондов во главе с Blackstone и Thomson Reuters.

Как сообщается в пресс-релизе биржи, в результате сделки Refinitive оценен примерно в $27 млрд вместе с долгами. Акционеры Refinitiv получат в расширившей свой бизнес LSEG около 37% акций и менее 30% голосов.

Биржа считает, что благодаря приобретению сети торговых и информационных терминалов, принадлежащих Refinitive, она сможет увеличить свои возможности по доставке данных, диверсифицировать спектр торгуемых активов, расширить доступ к целевой аудитории.

Кроме того, в результате сделки LSEG станет крупнейшим акционером онлайн-площадки для операций с облигациями Tradeweb и владельцем платформы для валютных торгов FXall. Акции Tradeweb торгуются на Nasdaq.

Совокупная годовая выручка LSEG и Refinitiv по итогам 2018 года превысила 6 млрд фунтов стерлингов, отмечается в сообщении.

Председатель совета директоров LSEG Дон Роберт займет аналогичную должность в объединенной компании. Главный исполнительный директор Refinitiv Дэвид Крейг останется на этом посту.

Сделка должна быть одобрена акционерами LSEG на собрании, которое пройдет до конца текущего года, а также антимонопольными и регулирующими органами. Завершение сделки, как ожидается, произойдет во втором полугодии 2020 года.

Refinitiv владеет второй крупнейшей (после Bloomberg) сетью из 40 тыс. терминалов Eikon, которые обеспечивают доставку биржевой информации и дают доступ к торгам, ей также принадлежит информационная система World Check для проверки контрагентов.

Фактически биржа в результате сделки изменит профиль своей деятельности, став не только оператором биржевых торгов, но и информационной компанией. Ранее подобный шаг сделал оператор Нью-йоркской фондовой биржи ICE, купив в 2015 году компанию Interactive Data за $5,2 млрд.

LSEG давно искала возможности для расширения бизнеса. В 2017 году биржа не смогла купить германскую Deutsche Borse, приобретение же Refinitiv сделает ее главным конкурентом агентства Bloomberg. По данным аналитической компании Burton-Taylor, Bloomberg в настоящее время занимает 33%-ную долю рынка против 22% у Refinitiv.

В прошлом году Лондонская фондовая биржа увеличила выручку от продажи информации на 9%, при этом ее доходы от биржевых операций росли существенно более низкими темпами.

Консорциум во главе с Blackstone в начале 2018 года приобрел у Thomson Reuters за $20 млрд бизнес в сфере финансовой информации, получив в созданной для управления этим бизнесом компании Refinitiv 55% акций. Reuters News по условиям соглашения получает $325 млн в год за предоставление новостей клиентам Refinitive, где Thomson Reuters по-прежнему владеет 45% акций. Соответственно, в случае положительного исхода переговоров Thomson Reuters станет владельцем примерно 15% LSE.

Долги Refinitiv, по данным Financial Times, превышают $12 млрд. Выручка компании составляет $6,3 млрд в год.

Через терминалы Eikon клиентам доступны новости "Интерфакса".

Теги: #великобритания #биржа #информация #покупка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:27 30.07.2019
Джонсон пообещал ирландскому премьеру в связи с Brexit не ужесточать пограничный режим между Северной Ирландией и Ирландией

Джонсон пообещал ирландскому премьеру в связи с Brexit не ужесточать пограничный режим между Северной Ирландией и Ирландией

11:44 30.07.2019
Глава британской генкомпании Centrica уходит в отставку после первого за 4 года снижения дивидендов

Глава британской генкомпании Centrica уходит в отставку после первого за 4 года снижения дивидендов

18:43 29.07.2019
Джонсон рассчитывает, что ЕС согласится на новые условия Лондона относительно сделки по Brexit

Джонсон рассчитывает, что ЕС согласится на новые условия Лондона относительно сделки по Brexit

16:46 29.07.2019
Фунт рухнул до двухлетнего минимума на опасениях "жесткого Brexit"

Фунт рухнул до двухлетнего минимума на опасениях "жесткого Brexit"

13:29 29.07.2019
Концерн PSA грозится закрыть завод в Великобритании в случае его убыточности из-за Brexit

Концерн PSA грозится закрыть завод в Великобритании в случае его убыточности из-за Brexit

13:09 29.07.2019
Темпы роста потребительского кредитования в Великобритании в июне обновили минимум с 2014г

Темпы роста потребительского кредитования в Великобритании в июне обновили минимум с 2014г

13:06 29.07.2019
Берлин и Лондон осудили чрезмерное применение силы к участникам акции в Москве

Берлин и Лондон осудили чрезмерное применение силы к участникам акции в Москве

11:08 29.07.2019
Лондон ускоряет подготовку к "жесткому" выходу из ЕС

Лондон ускоряет подготовку к "жесткому" выходу из ЕС

16:39 26.07.2019
Джонсон планирует забрать на Даунинг-стрит собаку из приюта

Джонсон планирует забрать на Даунинг-стрит собаку из приюта

13:21 26.07.2019
Британский медиарегулятор оштрафовал телеканал RT на 200 тыс. фунтов

Британский медиарегулятор оштрафовал телеканал RT на 200 тыс. фунтов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Команда президента готовится внести в новую Раду законопроект об СФР – глава ГНС

Печерский суд Киева предписал приостановить принудительную продажу ПИБа - ВЭБ

НБУ не будет препятствовать рыночному тренду на укрепление гривни

В Украине запущен сайт для мониторинга дорожной отрасли

"Транснефть" частично компенсировала "Укртранснафте" EUR2,3 млн за инцидент с хлорорганикой

ПОСЛЕДНЕЕ

Скорректированная EBITDA Vale во II квартале составила $3,1 млрд, убыток сократился до $133 млн

Прибыль BMW снизилась во II квартале на фоне увеличения расходов

"Укрэнерго" оплатило "Гарантированному покупателю" 454 млн грн для расчетов по "зеленому" тарифу

ArcelorMittal завершила II квартал с убытком, ухудшила прогноз мирового спроса на сталь

"Киевстар" во II кв. увеличил EBITDА на 46,8%, доход – на 24,4%

Прибыль Shell не соответствует ожиданиям аналитиков после падения цен на газ

Глава МИД КНР уверен в достижении соглашения США по торговле при условии учета взаимных интересов

Старший вице-президент Amazon по развитию бизнеса Блэкберн уйдет в годовой оплачиваемый отпуск

Команда президента готовится внести в новую Раду законопроект об СФР – глава ГНС

Печерский суд Киева предписал приостановить принудительную продажу ПИБа - ВЭБ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА