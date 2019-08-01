Экономика

10:10 01.08.2019

Старший вице-президент Amazon по развитию бизнеса Блэкберн уйдет в годовой оплачиваемый отпуск

1 мин читать
Старший вице-президент Amazon по развитию бизнеса Блэкберн уйдет в годовой оплачиваемый отпуск

Старший вице-президент Amazon.com Inc по развитию бизнеса, рекламе и развлечениям Джефф Блэкберн сделает годовой перерыв в работе, пишет The Wall Street Journal.

Как следует из электронного письма, которое он разослал коллегам и с которым удалось ознакомиться изданию, Блэкберн собирается взять оплачиваемый отпуск на весь 2020 год, планируя вернуться в компанию в 2021 году.

Блэкберн является одним из ближайших советников главы Amazon Джеффа Безоса и работает в компании уже более 20 лет. Он присоединился к Amazon в 1998 году, спустя всего несколько лет после основания компании, и отвечает за целый ряд направлений бизнеса, включая подразделения потокового видео и рекламы.

Представитель Amazon, с которым связалась WSJ, подтвердил уход Блэкберна в отпуск со следующего года.

Теги: #amazon
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:30 30.07.2019
Банк Capital One подвергся кибератаке, затронувшей 106 млн клиентов

Банк Capital One подвергся кибератаке, затронувшей 106 млн клиентов

11:06 19.07.2019
Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon

13:26 11.07.2019
Голосовой помощник Alexa от Amazon будет давать медицинские советы британцам

Голосовой помощник Alexa от Amazon будет давать медицинские советы британцам

09:13 11.06.2019
Amazon стал самым дорогим мировым брендом

Amazon стал самым дорогим мировым брендом

19:01 15.05.2019
Amazon построит грузовой аэропорт в Цинциннати за $1,5 млрд

Amazon построит грузовой аэропорт в Цинциннати за $1,5 млрд

10:13 26.04.2019
Amazon в I квартале удвоил чистую прибыль, но дал слабый прогноз

Amazon в I квартале удвоил чистую прибыль, но дал слабый прогноз

11:30 05.04.2019
Джефф Безос останется крупнейшим акционером Amazon после развода

Джефф Безос останется крупнейшим акционером Amazon после развода

09:31 07.03.2019
Amazon, Berkshire и JPMorgan назвали свою компанию в сфере медицинских услуг Haven

Amazon, Berkshire и JPMorgan назвали свою компанию в сфере медицинских услуг Haven

10:20 08.02.2019
Глава Amazon обвинил National Inquirer в шантаже с личными фотографиями

Глава Amazon обвинил National Inquirer в шантаже с личными фотографиями

09:53 08.01.2019
Amazon стала крупнейшей компанией мира по капитализации, обогнав Microsoft

Amazon стала крупнейшей компанией мира по капитализации, обогнав Microsoft

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Команда президента готовится внести в новую Раду законопроект об СФР – глава ГНС

Печерский суд Киева предписал приостановить принудительную продажу ПИБа - ВЭБ

НБУ не будет препятствовать рыночному тренду на укрепление гривни

В Украине запущен сайт для мониторинга дорожной отрасли

"Транснефть" частично компенсировала "Укртранснафте" EUR2,3 млн за инцидент с хлорорганикой

ПОСЛЕДНЕЕ

Скорректированная EBITDA Vale во II квартале составила $3,1 млрд, убыток сократился до $133 млн

Прибыль BMW снизилась во II квартале на фоне увеличения расходов

"Укрэнерго" оплатило "Гарантированному покупателю" 454 млн грн для расчетов по "зеленому" тарифу

ArcelorMittal завершила II квартал с убытком, ухудшила прогноз мирового спроса на сталь

"Киевстар" во II кв. увеличил EBITDА на 46,8%, доход – на 24,4%

Прибыль Shell не соответствует ожиданиям аналитиков после падения цен на газ

Лондонская фондовая биржа покупает Refinitiv за $27 млрд

Глава МИД КНР уверен в достижении соглашения США по торговле при условии учета взаимных интересов

Команда президента готовится внести в новую Раду законопроект об СФР – глава ГНС

Печерский суд Киева предписал приостановить принудительную продажу ПИБа - ВЭБ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА