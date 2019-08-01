Старший вице-президент Amazon по развитию бизнеса Блэкберн уйдет в годовой оплачиваемый отпуск

Старший вице-президент Amazon.com Inc по развитию бизнеса, рекламе и развлечениям Джефф Блэкберн сделает годовой перерыв в работе, пишет The Wall Street Journal.

Как следует из электронного письма, которое он разослал коллегам и с которым удалось ознакомиться изданию, Блэкберн собирается взять оплачиваемый отпуск на весь 2020 год, планируя вернуться в компанию в 2021 году.

Блэкберн является одним из ближайших советников главы Amazon Джеффа Безоса и работает в компании уже более 20 лет. Он присоединился к Amazon в 1998 году, спустя всего несколько лет после основания компании, и отвечает за целый ряд направлений бизнеса, включая подразделения потокового видео и рекламы.

Представитель Amazon, с которым связалась WSJ, подтвердил уход Блэкберна в отпуск со следующего года.