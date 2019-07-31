Отопительный сезон в Смеле сорван не будет - Зеленский

Предстоящий отопительный сезон в Смеле Черкасской области сорван не будет, и в домах жителей города будет тепло, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы со своей стороны гарантируем вам, что никто не сорвет отопительный сезон. Тепло будет, правоохранительные органы разберутся в этой ситуации. Мы всё обязательно сделаем, как вернемся в Киев", - подчеркнул Зеленский в среду во время встречи с представителями общественности и власти Черкасской области, на которой, в частности, обсуждалась проблема задолженности теплоснабжающих предприятий Смелы за потребленный газ.

Как сообщалось, 1 февраля 2018 года в г.Смела Черкасской области были отключены от газа все котельные и было выключено централизованное отопление.

Прошлый отопительный сезон в городе начался с большим опозданием – с 16-17 ноября 2017 года, и проходил неудовлетворительно. Горсовет обвинил в срыве сезона частное обслуживающие предприятие ООО "Смела Энергоинвест", которое не получало лимиты топлива из-за многомиллионного долга перед "Нафтогазом".

16 ноября 2017 года депутаты горсовета проголосовали за отставку исполняющего обязанности мэра Виктора Федоренко, руководителя городской ячейки БПП, однако тот наложил вето на свою отставку и заявил о намерениях обратиться в суд.

В следующем отопительном сезоне в Смеле продолжились проблемы с оплатой за газ. Так, с 12 ноября 2018 года в городе было введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Данная ситуация возникла в связи с тем, что "Нафтогаз" отказался предоставлять номинации на газ для "Смелакоммунтеплоэнерго" в связи с долгами в размере 85,5 млн грн, которые были накоплены в период с 2010 года, когда по решению местных властей городские котельные эксплуатировались ООО "Смела Энергоинвест" в рамках совместной деятельности.

Предыдущий президент Украины Петр Порошенко 15 ноября 2018 года поручил обеспечить теплоснабжение Смелы в течение нескольких часов.

Позже, 17, ноября, в результате переговоров между местными властями и "Нафтогазом" большинство котельных в городе были подключены к газу. В "Нафтогазе" также добавили, что в ноябре 2018 года "Смелакоммунтеплоэнерго" отбирало газ несанкционированно, а это, в соответствии с Кодексом ГТС, влечет за собой оплату КП услуг по балансировке природного газа в пользу ОАО "Черкассыгаз" с коэффициентом 2.

28 декабря 2018 года коммунальное предприятие "Смелакоммунтеплоэнерго", обеспечивающее теплом и горячей водой Смелу (Черкасская обл.), приняло на себя долговые обязательства предыдущего поставщика ООО "Смела Энергоинвест" перед НАК "Нафтогаз Украины" и получило от компании необходимые номинации на газ.

3 января 2019 года прокуратура сообщила о подозрении одному из депутатов Смелянского городского совета (Черкасская обл.) за невнесение на рассмотрение сессии горсовета вопроса о финансировании коммунального предприятия, что привело к срыву получения номинаций на природный газ на февраль 2018 года.