Экономика

18:38 31.07.2019

Зеленский призвал ускорить ремонт и строительство автодорог в Черкасской области

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Зеленский призвал ускорить ремонт и строительство автодорог в Черкасской области

Президент Украины Владимир Зеленский поручил ускорить ремонт и строительство автомобильных дорог в Черкассах и Черкасской области.

Во время рабочей поездки в среду Зеленский подчеркнул важность объездной дороги для жителей Черкасс, из 9 км которой отремонтировано пока 2 км, сообщает пресс-служба президента.

"Надо в этом году сделать, потому что на эту дорогу жалуются жители Черкащины. Им нужна эта дорога. Там всего 9 км", - подчеркнул он.

Зеленский также поинтересовался, можно ли отремонтировать дорогу в Умань за год. И.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак отметил, что это возможно при надлежащем финансировании.

И.о. начальника службы автомобильных дорог в Черкасской области Владислав Демиденко рассказал, что финансирование в регионе выделяется, прежде всего, на обеспечение функционирования международных дорог. Всего за год ремонтируется около 60 км дорог различного значения, в этом году запланировано сделать 40 км.

Вопрос дорог также поднимался во время встречи президента с общественностью и представителями региональной власти.

"Что касается дорог - очень сложный вопрос. У вас есть некоторые дороги, которые не имеют республиканского значения, и поэтому их не строят в первую очередь", - отметил глава государства.

Зеленский предложил повысить статус отдельных дорог для их первоочередного ремонта.

"Мы попросили, скажем так, очень настойчиво, чтобы в ближайшее время начали делать черкасскую окружную. Знаем, что еще есть туристическое направление развития Черкасс – дорога из Канева в Кременчуг. Мы тоже попросили ее строить. Мы хотим даже изменить статус этой дороги, чтобы она строилась в первую очередь. Делать это так быстро, как сможем", - указал Зеленский.

По его словам, этот вопрос будет находиться на контроле нового главы Черкасской ОГА Игоря Шевченко.

Теги: #дороги #зеленский #черкасская_область
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