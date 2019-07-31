В Украине запущен сайт для мониторинга дорожной отрасли

Инициатива CoST Ukraine (Construction Sector Transparency Initiative) совместно с Министерством инфраструктуры Украины и Государственным агентством по вопросам электронного управления презентовала портал, позволяющий мониторить онлайн состояние ремонта дорог в стране.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" с церемонии презентации, в CoST Ukraine утверждают: цель портала - повысить прозрачность и подотчетность строительства объектов инфраструктуры, уменьшить неэффективное управление и коррупцию в этой сфере.

"С 2016 года CoST является надежным партнером Министерства инфраструктуры в сфере мониторинга дорожного хозяйства. Мы создали Дорожный фонд, осуществили децентрализацию "Укравтодора", передаем на места значительные финансовые ресурсы для ремонта дорог, поэтому вопрос независимого профессионального контроля является одним из наиболее важных для развития дорожной сети в Украине.", - - сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян

По его словам, анализ CoST для нас важен, поскольку является инструментом усовершенствования процедуры закупок, реализации дорожных проектов, эффективности управления транспортной отраслью.

Модуль разработан на основе открытых данных о строительстве и ремонтах автомобильных дорог общего пользования. В настоящее время на ресурсе анализируются данные более чем о 2 тыс. закупок служб автомобильных дорог, завершившихся заключением договоров на общую сумму 83 млрд грн, за период с 1 августа 2016 года до настоящдео времени по следующим видам работ: строительство, реконструкция, капитальный и текущий средний ремонт.

Данные обновляются ежедневно - часть (40%) автоматически загружается из портала публичных закупок Prozorro, другие данные распорядители средств вносят самостоятельно.

Инициатива CoST Ukraine и ее проект "Прозрачная инфраструктура" стала победителем конкурса проектов на основе открытых данных Open Data Challenge 2018 и получила 500 тыс. грн на его реализацию.