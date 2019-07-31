Экономика

14:55 31.07.2019

ЕБРР купил 1/5 выпущенных "Нафтогазом" евробондов на EUR600 млн

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ЕБРР купил 1/5 выпущенных "Нафтогазом" евробондов на EUR600 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приобрел 1/5 (на EUR120 млн) выпущенных "Нафтогазом" 5-летних евробондов на сумму EUR600 млн, сообщил банк.

В ЕБРР отмечают, что поступления по еврооблигациям НАК будет использовать для общих корпоративных целей, включая финансирование закупок газа. В то же время финансирование банка будет направлено исключительно на закупку газа для предстоящего отопительного сезона 2019/20.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" 12 июля разместил два транша еврооблигаций, деноминированные в евро и долларах США: EUR600 млн на 5 лет под 7,125% и $335 млн под 7,375% годовых на три года. Якорными инвесторами выпуска стали ЕБРР и ряд инвесторов из США. Первоначальный ориентир доходности долларовых евробондов составлял около 7,75%, евробондов в евро - около 7,5%.

Ранее НАК заявил о необходимости срочного привлечении средств для накопления к зиме повышенного объема газа в хранилищах – 20 млрд куб. м, что быть готовым к вероятному прекращению "Газпромом" транзита с 1 января 2020 года и усилить свои позиции в переговорах с российской газовой монополией.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #ебрр #евробонды
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